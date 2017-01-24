Под Самарой судно на воздушной подушке столкнулось со снегоходом

На Рождественской воложке судно на воздушной подушке (СВП) столкнулось со снегоходом, сообщает в соцсети Самарское речное пассажирское предприятие.

Как передает Государственный морской спасательно-координационный центр, по донесению диспетчера ФБУ "Администрация Волжского бассейна ВВП", в воскресенье, 22 января, в 8:30 на 1730 км р. Волги (Рождественская воложка) произошло столкновение судна на воздушной подушке "Хивус-8", принадлежащего Самарскому речному пассажирскому предприятию, со снегоходом.

В момент столкновения на борту СВП находились водитель и четыре пассажира. В аварии никто не пострадал.