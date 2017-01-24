В галерее "Вавилон" откроется выставка Николая Лукашука и Полины Горецкой

В среду, 25 января, в галерее "Вавилон" открывается выставка работ известных самарских художников Николая Лукашука и Полины Горецкой.
Наследуя лучшие классические традиции, Полина Горецкая и Николай Лукашук не ограничивают себя академическими канонами. Оба художника, не теряя чувства художественного такта, позволяют себе эксперименты на грани красочного карнавала.
У них много общего. Летние натюрморты Полины и пейзажи Николая - это прежде всего свет и чистый воздух, объемное пространство, бунинское "легкое дыхание", переплавленное в живопись, яркие, прозрачные и щедрые цвета. Но, несомненно, эти два мастера - очень разные: обладая достаточным художественным чутьем, вы никогда не спутаете бурлескную женственность Полины Горецкой с деликатным и сдержанным стилем Николая Лукашука.
Галерея работает ежедневно с 11:00 до 19:00, выходной - воскресенье.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)