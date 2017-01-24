16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет конкурс молодых дарований по изобразительному искусству "Преображение" Дипломат Леонардо Бенчини предлагает заглянуть "По ту сторону смыслов" в художественном музее Самарский художественный музей рассказал о выставках в 2017 году Куда сходить в Самаре на новогодние каникулы. Культурная программа с 3 по 8 января Какими будут сквер и памятник Эльдару Рязанову в Самаре

Музеи и выставки Культура

В галерее "Вавилон" откроется выставка Николая Лукашука и Полины Горецкой

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 100
Версия для печати

В среду, 25 января, в галерее "Вавилон" открывается выставка работ известных самарских художников Николая Лукашука и Полины Горецкой.

Наследуя лучшие классические традиции, Полина Горецкая и Николай Лукашук не ограничивают себя академическими канонами. Оба художника, не теряя чувства художественного такта, позволяют себе эксперименты на грани красочного карнавала.

У них много общего. Летние натюрморты Полины и пейзажи Николая - это прежде всего свет и чистый воздух, объемное пространство, бунинское "легкое дыхание", переплавленное в живопись, яркие, прозрачные и щедрые цвета. Но, несомненно, эти два мастера - очень разные: обладая достаточным художественным чутьем, вы никогда не спутаете бурлескную женственность Полины Горецкой с деликатным и сдержанным стилем Николая Лукашука.

Галерея работает ежедневно с 11:00 до 19:00, выходной - воскресенье.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 25 октября 2016 11:34 Галерея "Виктория" открывает школу современного искусства для детей

От души хочу пожелать успеха!

Dmitry Lakotsenin 25 октября 2016 11:31 В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

Молодцы! Хорошее начало!

Olga Prozherova 05 августа 2016 11:07 В Союзе художников откроется выставка петербургских художников Sine cera

У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:17 В Московском музее современного искусства откроется выставка самарского художника Юрия Филиппова

Посмотрим, как все организуют.

Ирина Елеева 28 ноября 2015 15:50 В музее имени Алабина откроется контактный зоопарк "Ноев ковчег"

Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)

Фото на сайте

В музее им. Алабина открылась выставка авторской куклы "Маленький принц"

В музее им. Алабина открылась выставка авторской куклы "Маленький принц"

В Самаре открылась выставка секретных советских художников

В Самаре открылась выставка секретных советских художников

В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5