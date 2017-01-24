В галерее "Вавилон" откроется выставка Николая Лукашука и Полины Горецкой

В среду, 25 января, в галерее "Вавилон" открывается выставка работ известных самарских художников Николая Лукашука и Полины Горецкой.

Наследуя лучшие классические традиции, Полина Горецкая и Николай Лукашук не ограничивают себя академическими канонами. Оба художника, не теряя чувства художественного такта, позволяют себе эксперименты на грани красочного карнавала.

У них много общего. Летние натюрморты Полины и пейзажи Николая - это прежде всего свет и чистый воздух, объемное пространство, бунинское "легкое дыхание", переплавленное в живопись, яркие, прозрачные и щедрые цвета. Но, несомненно, эти два мастера - очень разные: обладая достаточным художественным чутьем, вы никогда не спутаете бурлескную женственность Полины Горецкой с деликатным и сдержанным стилем Николая Лукашука.

Галерея работает ежедневно с 11:00 до 19:00, выходной - воскресенье.