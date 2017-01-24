Резидентами ТОР "Тольятти" станут еще две компании

Компании ООО "ТД Губерния" и группа компаний "ТАРА" готовят документы для подачи заявки на присвоение статуса инвесторов территории опережающего (ТОР) Тольятти.
Как стало известно, о решении стать резидентами ТОР представители компаний сообщили руководителю департамента инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства экономического развития Самарской области Сергею Ветрову, который побывал в Тольятти с рабочим визитом.
По мнению предпринимателей, получение статуса резидентов ТОСЭР поможет им воспользоваться дополнительными преференциями, предоставляемыми государством в части налоговых льгот и страховых взносов.
Торговый дом "Губерния" реализует проект по развитию медицинского центра, открытие которого состоялось в 2016 году.
Группа компаний "ТАРА" реализует проекта по производству сборно-разборной транспортной тары из композитного материала с наполнителем из отходов древесины.
По словам директора Евгения Салиенко, используемый в производстве метод термического формования делает готовую тару гораздо менее восприимчивой к неблагоприятным погодным условиям (снегу, дождю), чем существующие аналоги одноразовой тары (картонная упаковка на деревянном поддоне). Кроме того, отработавшая несколько циклов тара из композита может быть переработана повторно в сырье для производства готового изделия.
На сегодня реализован первый этап проекта, в рамках которого смонтировано оборудование линий подготовки сырья и сушки. На его базе в январе 2017 г. компания приступит к изготовлению топливных брикетов для каминов и систем отопления производственных помещений.
Параллельно ведется работа с кредитными организациями по привлечению финансирования на покупку прессового оборудования, что позволит завершить второй этап проекта и приступить к выпуску композитной тары.
Как сообщалось ранее, уже одобрена заявка первого резидента ТОР "Тольятти", который намерен создать в городе серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...