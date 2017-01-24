"Парки Самары" подали иск о выселении конюшни из парка Металлургов

Администрация МАУ "Парки Самары" подала иск в Арбитражный суд Самарской области к ИП Парабиной Анне Олеговне с требованием освободить территорию в парке культуры и отдыха им. 50-летия Октября.
Напомним, ответчик является администратором и организатором конного клуба "Солнечный остров". Ранее в Самаре жители забили тревогу в связи с выселением конюшни.
В МАУ "Парки Самары" тогда сообщили, что никакого клуба юридически в парке не существует, но с 20 апреля по 20 октября учреждение оказывало индивидуальному предпринимателю Анне Парабиной услуги, связанные с организацией деятельности по обучению верховой езде.
По информации учреждения "Парки Самары", животные находились в условиях, нарушающих правила санитарно-эпидемиологического надзора. МАУ потребовало демонтировать постройки и привести занимаемый участок в надлежащее санитарное состояние.
Позднее муниципальные власти все-таки пошли навстречу и согласились перезаключить договор аренды на зимний период. Однако на днях "Парки Самары" обратились в суд, где требуют истребовать имущество из чужого незаконного владения и взыскать 160,9 тыс. рублей.
Анна Парабина пояснила Волга Ньюс, что власти так и не заключили договор и теперь хотят выселить конный клуб в судебном порядке. По ее словам, все необходимые документы для пролонгации договора были представлены, оплата поступала, и она намерена отстаивать свою позицию в суде.
Последние комментарии
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?