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Общество

"Парки Самары" подали иск о выселении конюшни из парка Металлургов

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация МАУ "Парки Самары" подала иск в Арбитражный суд Самарской области к ИП Парабиной Анне Олеговне с требованием освободить территорию в парке культуры и отдыха им. 50-летия Октября.

Фото: Владимир Котмишев

Напомним, ответчик является администратором и организатором конного клуба "Солнечный остров". Ранее в Самаре жители забили тревогу в связи с выселением конюшни.

В МАУ "Парки Самары" тогда сообщили, что никакого клуба юридически в парке не существует, но с 20 апреля по 20 октября учреждение оказывало индивидуальному предпринимателю Анне Парабиной услуги, связанные с организацией деятельности по обучению верховой езде.

По информации учреждения "Парки Самары", животные находились в условиях, нарушающих правила санитарно-эпидемиологического надзора. МАУ потребовало демонтировать постройки и привести занимаемый участок в надлежащее санитарное состояние.

Позднее муниципальные власти все-таки пошли навстречу и согласились перезаключить договор аренды на зимний период. Однако на днях "Парки Самары" обратились в суд, где требуют истребовать имущество из чужого незаконного владения и взыскать 160,9 тыс. рублей.

Анна Парабина пояснила Волга Ньюс, что власти так и не заключили договор и теперь хотят выселить конный клуб в судебном порядке. По ее словам, все необходимые документы для пролонгации договора были представлены, оплата поступала, и она намерена отстаивать свою позицию в суде.

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