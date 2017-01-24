Подрядчик, обещавший МП "Благоустройство" 80 машин для уборки снега, не выполнил обязательств

Самарская городская прокуратура выявила невыполнение подрядчиком обязательств по уборке снега. В центре внимания оказалась компания "Восток-Автоматизация".
По предварительной версии, компания заключила договор с МП "Благоустройство", обязавшись предоставить 80 единиц снегоуборочной техники. Когда в технике возникла необходимость, компания ее не предоставила. Выяснилось, что у фирмы нет снегоуборочной техники и не заключен договор субподряда ни с кем, кто бы эту технику предоставил.
Об этом на прошедшем во вторник, 24 января, брифинге рассказал прокурор Самары Андрей Шевцов.
По озвученным прокурором данным, его подчиненные активно ведут работу по выявлению нарушений, связанных с уборкой снега и содержанием дорог, и планируют продолжать эту деятельность и наказывать за допущенные нарушения.
"Анализ работы контролирующих органов в 2017 г. также свидетельствует о многочисленных нарушениях, допущенных при очистке автомобильных дорог", - говорится в предоставленном при проведении брифинга журналистам пресс-релизе.
Так, административными комиссиями внутригородских районов в 2017 году выявлено 1003 факта ненадлежащей расчистки управляющими организациями (ТСЖ, ЖСК и др.) придомовых территорий. 666 лиц привлечены к ответственности.
"Прокуратурой города в ходе проведенной 9 января проверки выявлено 94 факта ненадлежащего содержания придомовых территорий и 15 фактов ненадлежащей очистки автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи, - сообщают в ведомстве. - В целях устранения нарушений прокуратурой внесено два представления, возбуждено 15 административных дел".
Примечательно, что ООО "ПКФ Восток-Автоматизация", ликвидированное в июле прошлого года, аффилировано с ООО "Титан", фигурирующим в уголовном деле о мошенничестве при ремонте 11 дорог в Самаре. Илья Климкин, задерживавшийся по делу "Титана", являлся владельцем ПКФ "Восток-Автоматизация", компании находились в соседних кабинетах. Сейчас некое ООО "Восток-Автоматизация", где владельцем является бывший совладелец "Титана" и ПКФ "Восток-Автоматика" Вячеслав Кожин, зарегистрировано на ул. Партизанской.
Также интересно, что правоохранители, комментируя возбуждение дела, сообщали об отсутствии у "Титана" соответствующей техники.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.