Подрядчик, обещавший МП "Благоустройство" 80 машин для уборки снега, не выполнил обязательств

Самарская городская прокуратура выявила невыполнение подрядчиком обязательств по уборке снега. В центре внимания оказалась компания "Восток-Автоматизация".

По предварительной версии, компания заключила договор с МП "Благоустройство", обязавшись предоставить 80 единиц снегоуборочной техники. Когда в технике возникла необходимость, компания ее не предоставила. Выяснилось, что у фирмы нет снегоуборочной техники и не заключен договор субподряда ни с кем, кто бы эту технику предоставил.

Об этом на прошедшем во вторник, 24 января, брифинге рассказал прокурор Самары Андрей Шевцов.

По озвученным прокурором данным, его подчиненные активно ведут работу по выявлению нарушений, связанных с уборкой снега и содержанием дорог, и планируют продолжать эту деятельность и наказывать за допущенные нарушения.

"Анализ работы контролирующих органов в 2017 г. также свидетельствует о многочисленных нарушениях, допущенных при очистке автомобильных дорог", - говорится в предоставленном при проведении брифинга журналистам пресс-релизе.

Так, административными комиссиями внутригородских районов в 2017 году выявлено 1003 факта ненадлежащей расчистки управляющими организациями (ТСЖ, ЖСК и др.) придомовых территорий. 666 лиц привлечены к ответственности.

"Прокуратурой города в ходе проведенной 9 января проверки выявлено 94 факта ненадлежащего содержания придомовых территорий и 15 фактов ненадлежащей очистки автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега и наледи, - сообщают в ведомстве. - В целях устранения нарушений прокуратурой внесено два представления, возбуждено 15 административных дел".

Примечательно, что ООО "ПКФ Восток-Автоматизация", ликвидированное в июле прошлого года, аффилировано с ООО "Титан", фигурирующим в уголовном деле о мошенничестве при ремонте 11 дорог в Самаре. Илья Климкин, задерживавшийся по делу "Титана", являлся владельцем ПКФ "Восток-Автоматизация", компании находились в соседних кабинетах. Сейчас некое ООО "Восток-Автоматизация", где владельцем является бывший совладелец "Титана" и ПКФ "Восток-Автоматика" Вячеслав Кожин, зарегистрировано на ул. Партизанской.

Также интересно, что правоохранители, комментируя возбуждение дела, сообщали об отсутствии у "Титана" соответствующей техники.