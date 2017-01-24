Самарская шпажистка Виолетта Храпина завоевала "бронзу" этапа Кубка мира

Женская сборная России по шпаге, в составе которой выступала самарская спортсменка Виолетта Храпина, заняла третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Барселоне (Испания).
В соревнованиях участвовала 21 команда. Сборная России в 1/8 финала обыграла Германию (32:23), а в 1/4 финала - Польшу (45:32). В полуфинале сильнее оказались эстонки - 31:32. В матче за "бронзу" российские шпажистки одолели команду Франции - 45:38, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!