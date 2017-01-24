Самарская шпажистка Виолетта Храпина завоевала "бронзу" этапа Кубка мира

Женская сборная России по шпаге, в составе которой выступала самарская спортсменка Виолетта Храпина, заняла третье место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Барселоне (Испания).

В соревнованиях участвовала 21 команда. Сборная России в 1/8 финала обыграла Германию (32:23), а в 1/4 финала - Польшу (45:32). В полуфинале сильнее оказались эстонки - 31:32. В матче за "бронзу" российские шпажистки одолели команду Франции - 45:38, сообщает министерство спорта Самарской области.