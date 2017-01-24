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В Художественном музее прочтут лекцию "Карл Брюллов - путешественник"

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лекция "Карл Брюллов - путешественник" пройдет в Самарском художественном музее 26 января в 18.00.

Лекция будет интересна всем, кто знает художника преимущественно как исторического живописца и автора знаменитого полотна "Последний день Помпеи", но хочет узнать о другой стороне творчества и жизни Брюлова.

Он был заядлым путешественником; его ищущая натура жаждала новых впечатлений, которые он черпал из поездок по Италии, Турции и Греции. В этих путешествиях художник обращается к мало востребованным техникам - акварели, сепии, карандашному рисунку.

На лекции будет обсуждаться, почему русские художники "Николаевской России" мечтали уехать из страны, что вдохновляло их именно в Италии, почему итальянские жанровые сценки Брюллова вызывали страшное недовольство в Петербурге.

Билет на лекцию стоит 25 рублей.

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