В Художественном музее прочтут лекцию "Карл Брюллов - путешественник"

Лекция "Карл Брюллов - путешественник" пройдет в Самарском художественном музее 26 января в 18.00.
Лекция будет интересна всем, кто знает художника преимущественно как исторического живописца и автора знаменитого полотна "Последний день Помпеи", но хочет узнать о другой стороне творчества и жизни Брюлова.
Он был заядлым путешественником; его ищущая натура жаждала новых впечатлений, которые он черпал из поездок по Италии, Турции и Греции. В этих путешествиях художник обращается к мало востребованным техникам - акварели, сепии, карандашному рисунку.
На лекции будет обсуждаться, почему русские художники "Николаевской России" мечтали уехать из страны, что вдохновляло их именно в Италии, почему итальянские жанровые сценки Брюллова вызывали страшное недовольство в Петербурге.
Билет на лекцию стоит 25 рублей.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)