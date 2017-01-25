Присяжные решают судьбу обвиняемых в убийстве полковника Гошта

В эти минуты в Самарском областном суде присяжные заседатели совещаются по поводу вердикта по делу об убийстве семьи Гоштов.

Напомним, в апреле прошлого года в доме родителей в селе Ивашевка были убиты замначальника штаба облМВД Андрей Гошт и пять его родственников.

По версии следствия, Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Охран Зохрабов вломились в дом ночью с целью грабежа, не зная, что это дом родителей высокопоставленного полицейского. Внутри они обнаружили спящими семь человек. Испугавшись, предполагаемые преступники взяли палки и избили их всех.

Андрей Гошт, его родители, жена, племянница и жена брата погибли. Выжила лишь маленькая девочка, которая приходилась полковнику племянницей.

Дело об убийстве рассматривалось в закрытом режиме по просьбе семьи Гоштов. Подсудимые просили, чтобы их судьбу решал суд присяжных.

Во вторник, 24 января, присяжные выслушали напутственное слово от председательствующего судьи, сегодня с утра они начали совещаться. Перед ними поставлены 26 вопросов, ответив на которые, они решат, доказаны ли сам факт совершения преступления и виновность каждого из подсудимых. а также достоин ли кто-то из них снисхождения.