Присяжные признали всех подозреваемых в убийстве Гошта виновными

В Самарском областном суде присяжные вынесли свой вердикт: все четверо обвиняемых в убийстве полковника Гошта и его семьи признаны виновными.

Напомним, Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Охран Зохрабов оказались на скамье подсудимых за убийство замначальника Штаба ГУ МВД России по Самарской области Андрея Гошта и пятерых членов его семьи в апреле 2016 года.

Заседания проходили в закрытом режиме, однако известно, что каждый из подсудимых пытался свалить вину на товарищей. Махмадали Ахмадов вообще в какой-то момент заявил, что его в доме не было.

В итоге присяжные признали всех четверых подсудимых виновными. Снисхождения, по мнению присяжных, заслуживают лишь Ислам Бабаев и Охран Зохрабов.

30 января состоятся так называемые малые судебные прения, на которых гособвинение запросит наказание для предполагаемых убийц семьи полицейского.

"В ходе следствия некоторые обвиняемые пытались преуменьшить свою роль, однако следователи детально восстановили хронологию событий в тот трагический день, выяснили степень участия каждого в совершении убийства и дали правовую оценку их действиям, - прокомментировала ход расследования, который привел к обвинительному вердикту присяжных, и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко. - В рамках расследования проведено более чем 800 допросов, 120 обысков и выемок, 230 судебных, генетических, дактилоскопических, медицинских, медико-криминалистических экспертиз и много других следственных действий. Выясняя мотивы этого нападения, следствие не ограничивалось какой-либо одной версией. Лишь по итогам анализа совокупности полученных доказательств был сделан окончательный вывод о том, что нападавшие руководствовались корыстным мотивом, совершив убийство и покушение на убийство в ходе разбойного нападения".

Одна из версий, которую проверяли наиболее тщательно, касалась заказного убийства. Ведь до сих пор кажется странным, что четверо подсудимых вломились в дом, не зная, что он принадлежит бывшему начальнику отдела МВД Сызранского района. Однако доказательств этой версии так и не нашлось.