Присяжные признали всех подозреваемых в убийстве Гошта виновными

В Самарском областном суде присяжные вынесли свой вердикт: все четверо обвиняемых в убийстве полковника Гошта и его семьи признаны виновными.
Напомним, Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Охран Зохрабов оказались на скамье подсудимых за убийство замначальника Штаба ГУ МВД России по Самарской области Андрея Гошта и пятерых членов его семьи в апреле 2016 года.
Заседания проходили в закрытом режиме, однако известно, что каждый из подсудимых пытался свалить вину на товарищей. Махмадали Ахмадов вообще в какой-то момент заявил, что его в доме не было.
В итоге присяжные признали всех четверых подсудимых виновными. Снисхождения, по мнению присяжных, заслуживают лишь Ислам Бабаев и Охран Зохрабов.
30 января состоятся так называемые малые судебные прения, на которых гособвинение запросит наказание для предполагаемых убийц семьи полицейского.
"В ходе следствия некоторые обвиняемые пытались преуменьшить свою роль, однако следователи детально восстановили хронологию событий в тот трагический день, выяснили степень участия каждого в совершении убийства и дали правовую оценку их действиям, - прокомментировала ход расследования, который привел к обвинительному вердикту присяжных, и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко. - В рамках расследования проведено более чем 800 допросов, 120 обысков и выемок, 230 судебных, генетических, дактилоскопических, медицинских, медико-криминалистических экспертиз и много других следственных действий. Выясняя мотивы этого нападения, следствие не ограничивалось какой-либо одной версией. Лишь по итогам анализа совокупности полученных доказательств был сделан окончательный вывод о том, что нападавшие руководствовались корыстным мотивом, совершив убийство и покушение на убийство в ходе разбойного нападения".
Одна из версий, которую проверяли наиболее тщательно, касалась заказного убийства. Ведь до сих пор кажется странным, что четверо подсудимых вломились в дом, не зная, что он принадлежит бывшему начальнику отдела МВД Сызранского района. Однако доказательств этой версии так и не нашлось.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!