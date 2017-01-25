"Крылья Советов" отправились на второй зарубежный сбор

В среду, 25 января, "Крылья Советов" начинают второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Белеке.

Часть игроков отправилась в Турцию 25 января из аэропорта Шереметьево, часть доберется до тренировочного лагеря самарцев самостоятельно. Вместе с самарцами на турецкий сбор одним бортом отправились и игроки "Ростова".



Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко взял на второй сбор 22 футболиста: вратари Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Виталий Шильников, защитники Иван Таранов, Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Тимофей Маргасов, Жозе Надсон, Шелдон Бато. Полузащитники Милан Родич, Вячеслав Зинков, Алан Чочиев, Евгений Башкиров, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато и Джанни Бруно. Нападающие Сергей Корниленко, Джерри Мбакогу, Берат Садик и Илья Визнович. Также на сборе в Турции с "КС" продолжит тренироваться 26-летний полузащитник "Тюмени" Данил Кленкин, который был с "Крыльями" и на первом сборе. Защитник Кирилл Гоцук вернулся в расположение ярославского "Шинника", а трое молодых игроков дубля - Николай Кирица, Максим Васильев и Владислав Масальский - продолжат дальнейшую работу с молодежным составом.



Второй сбор "Крыльев" продлится до 7 февраля. В рамках этого сбора "КС" проведут четыре контрольных игры. 28-го января "Крылья" сыграют со "Шпортом" из Словакии. 2 февраля соперником самарцев станет "Железничар" из Боснии и Герцеговины. А 6 февраля у команды будет сразу две контрольных игры. Утром "Крылья" сыграют с армянским "Алашкертом", а вечером - с молдавским "Шерифом", сообщает официальный сайт клуба.