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Культура

В Самарской публичной библиотеке отметят 90-летие со дня рождения художника Юрия Филиппова

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 января, в 16:00 в Самарской публичной библиотеке будет организована встреча, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося самарского художника Юрия Филиппова.

Гостям мероприятия покажут телевизионный фильм "Юрий Филиппов" из цикла "Самарские судьбы". Владимир Востриков расскажет о запланированных мероприятиях, приуроченных к 90-летию со дня рождения Юрия Ивановича

В творческой встрече примут участие представители министерства культуры Самарской области, администрации Самары, городской думы, Самарского социально-педагогического университета, творческих союзов и культурно-исторической общественности.

3 февраля 2017 г. исполнилось бы 90 лет со дня рождения самарского художника Юрия Ивановича Филиппова, который стал продолжателем традиций русской реалистической школы. Он создал более тысячи живописных и графических произведений. Наибольшую известность приобрел благодаря своим пейзажным работам, многие из которых находятся в лучших мировых коллекциях, в том числе в Третьяковской галерее, Русском музее, Государственной Думе РФ, а также в посольствах России во Франции, Турции, Израиле, Индонезии, в частных собраниях и художественных галереях России и мира.

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