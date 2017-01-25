В Самарской публичной библиотеке отметят 90-летие со дня рождения художника Юрия Филиппова

В пятницу, 27 января, в 16:00 в Самарской публичной библиотеке будет организована встреча, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося самарского художника Юрия Филиппова.

Гостям мероприятия покажут телевизионный фильм "Юрий Филиппов" из цикла "Самарские судьбы". Владимир Востриков расскажет о запланированных мероприятиях, приуроченных к 90-летию со дня рождения Юрия Ивановича В творческой встрече примут участие представители министерства культуры Самарской области, администрации Самары, городской думы, Самарского социально-педагогического университета, творческих союзов и культурно-исторической общественности.