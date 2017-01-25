В Тольятти пройдет 14-й фестиваль школьников "Весенняя пора-2017"

"Весенняя пора" - ежегодный творческий конкурс, где свои способности могут продемонстрировать школьники г.о. Тольятти, м.р. Ставропольский и г. Жигулевск старше 13 лет. Прием заявок на участие в этом фестивале уже начался.
Фестиваль-конкурс "Весенняя пора" проводится при поддержке департамента образования мэрии Тольятти. В этом году он пройдет уже в 14-й раз и за эти годы стал популярным в молодежной среде и даже получил статус регионального, где жюри приходится просматривать порядка тысячи выступлений.
В этом году состязания проводятся в следующих номинациях: "Вокальное искусство", "Хореография", "КВН и СТЭМ", "Игра на музыкальных инструментах", "Декламация (художественное слово)", "Театральное искусство", "Журналистика", "Оригинальный жанр", "Декоративно-прикладное искусство" и "Изобразительное искусство". Главная номинация фестиваля - "Лучшая школьная программа".
Заявки для участие в мероприятии принимают до 1 февраля. Их следует высылать на электронный адрес cvd@tolgas.ru.
Просмотр творческих номеров продлится до 28 февраля, после чего будут определены призеры фестиваля, которые получат возможность выступить на гала-концерте в начале марта.
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...