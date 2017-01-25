В Тольятти пройдет 14-й фестиваль школьников "Весенняя пора-2017"

"Весенняя пора" - ежегодный творческий конкурс, где свои способности могут продемонстрировать школьники г.о. Тольятти, м.р. Ставропольский и г. Жигулевск старше 13 лет. Прием заявок на участие в этом фестивале уже начался.

Фестиваль-конкурс "Весенняя пора" проводится при поддержке департамента образования мэрии Тольятти. В этом году он пройдет уже в 14-й раз и за эти годы стал популярным в молодежной среде и даже получил статус регионального, где жюри приходится просматривать порядка тысячи выступлений.

В этом году состязания проводятся в следующих номинациях: "Вокальное искусство", "Хореография", "КВН и СТЭМ", "Игра на музыкальных инструментах", "Декламация (художественное слово)", "Театральное искусство", "Журналистика", "Оригинальный жанр", "Декоративно-прикладное искусство" и "Изобразительное искусство". Главная номинация фестиваля - "Лучшая школьная программа".

Заявки для участие в мероприятии принимают до 1 февраля. Их следует высылать на электронный адрес cvd@tolgas.ru.

Просмотр творческих номеров продлится до 28 февраля, после чего будут определены призеры фестиваля, которые получат возможность выступить на гала-концерте в начале марта.