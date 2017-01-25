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В галерее "Виктория" откроется выставка шведского фотографа Андерса Петерсена "Кафе Lehmitz"

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 февраля, в галерее "Виктория" открывается выставка знаменитого шведского фотографа Андерса Петерсена "Кафе Lehmitz".

"Кафе Lehmitz" - серия снимков, сделанных Андерсом Петерсеном с 1967 по 1970 год. В 1967 г., оказавшись в Гамбурге, фотограф спросил свою знакомую, не знает ли она какое-нибудь "запретное место".

Знакомая ответила: "Да, я знаю место, которое изменит твой разум. Завтра я покажу тебе кафе Lehmitz".

Кафе располагалось на улице Репербан (знаменитый гамбургский квартал красных фонарей) и было пивным кабаком, где собирались обитатели квартала, искатели острых ощущений и окрестная беднота. На протяжении трех лет Петерсен фотографировал его посетителей - портовых рабочих, мелких уголовников, проституток, трансвеститов и сутенеров. Результатом трехлетней работы стала персональная выставка "Кафе Lehmitz".

Документируя жизнь гамбургского бара, художник дает волю своей интуиции и сомнениям, чтобы ярче высветить многогранность завсегдатаев. Фотосерия напоминает семейный альбом, запечатлевший разнообразные встречи с людьми в привычной для них обстановке. Фотограф живет среди них и общается с ними на протяжении нескольких лет, благодаря чему люди проникаются доверием и принимают Петерсена за своего. Это доверие и эта близость хорошо просматриваются на фотографиях.

Серия "Кафе Lehmitz" принесла Андерсу Петерсену мировую известность, стала важным рубежом в истории фотодокументалистики и считается основополагающей для формирования жанра субъективной фотографии.

"Кафе "Лемитц" Андерса Петерсена - уникальная серия фотографий, подобранных вместе с автором. Некоторые снимки из серии выставляются впервые. Выставка подготовлена совместно c арт-директором Новосибирской международной биеннале современной фотографии Different Dimension Андреем Мартыновым, Шведским институтом и посольством Швеции в Российской Федерации. Куратор проекта - Энджи Острем.

Выставка откроется 3 февраля в 19.00 и будет работать до 19 февраля.

Андерс Петерсен родился в 1944 г. в Стокгольме. Учился искусству фотографии в школе Кристера Стремхольма (1966-68) и Драматическом институте (1973-74). Входит в число лучших шведских фотографов из ныне здравствующих. Международное признание приходит к нему в 1978 году, когда Петерсен выпускает фотокнигу "Кафе "Лемитц". Сейчас на его счету уже более 25 книг и разнообразные премии. Работы Андерса Петерсена представлены в коллекциях МоМа (Музея современного искусства в Нью-Йорке), MACRO (Римского музея современного искусства), Национальной библиотеки Франции (Париж), Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду (Франция), Центра Хассельблад в Гетеборге (Швеция) и др.

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