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Хоккей Спорт

"ОЛИМПИЯ" ждет юных футболистов и хоккеистов

САМАРА.26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Февраль 2017 года для многих юных самарских любителей футбола и хоккея может стать первой ступенькой в большой спорт.

Родители будущих чемпионов, обратите внимание на это сообщение! Благотворительный фонд развития детского спорта "ОЛИМПИЯ" объявляет набор детей 2009-2011 гг. р. на бесплатное обучение на базе футбольного клуба "ОЛИМП" и детей 2010-2013 гг. р. для занятий на базе хоккейного клуба "ОЛИМП".

Фонд - это организация с добрыми традициями, кругом партнеров и друзей, которые вместе стремятся воспитать здоровое и успешное поколение, развивая его физически, духовно и интеллектуально. Уже свыше 500 самарских семей ощутили на себе поддержку фонда - их дети вовлечены в профессиональный тренировочный процесс, на безвозмездной основе обеспечены экипировкой, участвуют в спортивных сборах и турнирах регионального и общероссийского уровня.

Спорт - это движение, здоровье, жизнь! Ваш ребенок получает возможность проявить свой потенциал, попробовать силы на футбольном поле или катке, с самого раннего возраста вырабатывает полезные и здоровые привычки. А главное - он учится верить в себя.

Узнать все подробности и записаться на просмотр к тренеру можно по телефону  +7 (846) 279-55-32, а также на сайте фонда http://olimpia-fond.ru.

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