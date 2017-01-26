Самарцы выступили против строительства спортобъекта на ул. Авроры

На сайте администрации Самары размещено заключение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на строительство спортзала и бассейна на пересечении ул. Авроры и Аэродромной.

Слушания прошли 18 января в форме открытой встречи с жителями Советского района. По их итогам поступили многочисленные отрицательные мнения жителей. В итоге департамент градостроительства рекомендует отказаться от строительства спортобъекта на данном участке.