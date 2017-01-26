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ЗАГС Самарской области назвал самые популярные и самые необычные имена новорожденных

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 году органы ЗАГС Самарской области зарегистрировали 40 697 актов о рождении. Среди новорожденных 51% - мальчики и 49% - девочки.

За прошедший год 558 семей региона пополнились близнецами, из них в семи семьях появились тройни.
Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем (1125), Александр (874), Дмитрий (842), Максим (835), Михаил (821), Иван (755), Кирилл (707). Девочек чаще всего называли Виктория (950), Анастасия (852), Мария (763), Полина (753), София (709), Анна (695), Дарья (681), сообщили на совещании по итогам деятельности управления ЗАГС Самарской области за 2016 год.

Некоторые родители выбрали для своих детей необычные имена. Двух девочек назвали Милалика, также в регионе появились Анисья, Белослава, Ежевика, Любава, Матрена, Октавия, Иветта, Феврония, Ясна, Алена-Мария. Среди мальчиков по два раза встречались имена Марс, Рим, Сильвестр, Фома. По одному - Афанасий, Любим, Ермак, Сергий, Урал, Ярополк, Марк-Александр.

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