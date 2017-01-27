В парке Гагарина появится новое колесо обозрения

В 2017 г. в самарском парке им. Гагарина планируется установить новое колесо обозрение. Этот вопрос в числе прочих обсуждали на встрече мэр города Олег Фурсов и руководитель МАУ "Парки Самары" Евгений Кришталь.
"Среди основных задач предприятия на 2017 год — установка колеса обозрения в парке Гагарина, организация энергоснабжения в парке Дружбы и сквере им. Н. Кузнецова, разработка программы по водоснабжению этих и многих других парков Самары", — говорится в релизе мэрии.
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хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?