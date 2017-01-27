В парке Гагарина появится новое колесо обозрения

В 2017 г. в самарском парке им. Гагарина планируется установить новое колесо обозрение. Этот вопрос в числе прочих обсуждали на встрече мэр города Олег Фурсов и руководитель МАУ "Парки Самары" Евгений Кришталь.

"Среди основных задач предприятия на 2017 год — установка колеса обозрения в парке Гагарина, организация энергоснабжения в парке Дружбы и сквере им. Н. Кузнецова, разработка программы по водоснабжению этих и многих других парков Самары", — говорится в релизе мэрии.