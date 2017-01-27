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Экология Общество

Самарцев просят рассказать, сколько рыбы они ловят в год

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: http://www.mvestnik.ru

На интернет-портале Средне-Волжского управления Росрыболовства опубликована специальная форма для заполнения, с помощью которой специалисты Рыбоохраны и Саратовского государственного бюджетного научного учреждения "Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства" намерены определить размер и объем водных биоресурсов, ежегодно вылавливаемых самарскими рыболовами-любителями. Цель анкетирования - понять, какой ущерб природе наносят отдыхающие на воде жители региона и стоит ли их ограничивать в этом роде занятий.

Как сообщил Волга Ньюс председатель СРОО "Рыболовы Самарской области" Сергей Карпов, в ближайшее время анкеты смогут заполнить и распространить среди своих знакомых покупатели рыболовных магазинов. "Чем больше анкет соберем, тем точнее будут подсчитаны уловы любителей", - считает общественник.

Между тем в социальных сетях уже появились первые отзывы по поводу нового анкетирования.

"Это как средняя зарплата по стране, - пишет пользователь портала Samarafishing BeZenchuk. - Кто-то берет за раз 50 кг, и вы все прекрасно об этом знаете. На леща езжу, на кольцо, раз, максимум два раза. Берем килограмм 20, на засолку. Щука - ну килограмм 20, карась - моя тема, килограмм 50 на чистой воде, сорога, окунь, линь - ну где-то 10 кг. И это без особых снастей... Так что, думаю, что улов любителя, оснащенного снастями, лодкой с хорошим движком намнооого превышает 50 кг за сезон. Раз так в 10..."

Участвовать в анкетировании может каждый пользователь вне зависимости от того, считает ли он себя рыболовом, или нет, по ссылке.

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Последние комментарии

Александр Денежкин 29 июня 2016 17:53 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков

Андрей Еговитин 05 июня 2016 07:24 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!

Dmitry Lakotsenin 02 сентября 2015 21:04 В районе стрелки рек Волга и Сок незаконно перегружают песок

Заметьте, не первый год!

Павел Торшин 17 июля 2015 04:09 Из Бузулукского бора до 2016 г. уберут все аварийные нефтяные скважины

Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"

Aleksey Sergeev 25 июня 2015 07:36 Самарские рыбколхозы угодили в сети правосудия

Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.

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