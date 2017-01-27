Самарцев просят рассказать, сколько рыбы они ловят в год

На интернет-портале Средне-Волжского управления Росрыболовства опубликована специальная форма для заполнения, с помощью которой специалисты Рыбоохраны и Саратовского государственного бюджетного научного учреждения "Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства" намерены определить размер и объем водных биоресурсов, ежегодно вылавливаемых самарскими рыболовами-любителями. Цель анкетирования - понять, какой ущерб природе наносят отдыхающие на воде жители региона и стоит ли их ограничивать в этом роде занятий.

Как сообщил Волга Ньюс председатель СРОО "Рыболовы Самарской области" Сергей Карпов, в ближайшее время анкеты смогут заполнить и распространить среди своих знакомых покупатели рыболовных магазинов. "Чем больше анкет соберем, тем точнее будут подсчитаны уловы любителей", - считает общественник.

Между тем в социальных сетях уже появились первые отзывы по поводу нового анкетирования.

"Это как средняя зарплата по стране, - пишет пользователь портала Samarafishing BeZenchuk. - Кто-то берет за раз 50 кг, и вы все прекрасно об этом знаете. На леща езжу, на кольцо, раз, максимум два раза. Берем килограмм 20, на засолку. Щука - ну килограмм 20, карась - моя тема, килограмм 50 на чистой воде, сорога, окунь, линь - ну где-то 10 кг. И это без особых снастей... Так что, думаю, что улов любителя, оснащенного снастями, лодкой с хорошим движком намнооого превышает 50 кг за сезон. Раз так в 10..."

Участвовать в анкетировании может каждый пользователь вне зависимости от того, считает ли он себя рыболовом, или нет, по ссылке.