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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Сокращение расходов на государственное и муниципальное управление в 2017 году составит 2,8 млрд рублей"

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 января, губернатор Николай Меркушкин провел расширенное совещание с министрами регионального правительства, депутатским корпусом губдумы, главами муниципалитетов и представительных органов власти, руководителями департаментов и структурных подразделений администраций городов и районов области.

Николай Меркушкин: "Сокращение расходов на государственное и муниципальное управление в 2017 году составит 2,8 млрд рублей" Николай Меркушкин: "Сокращение расходов на государственное и муниципальное управление в 2017 году составит 2,8 млрд рублей"
Фото: Дмитрий Бурлаков

В ходе работы всем его участникам, по сути, необходимо было решить единственный вопрос, который носит ключевое значение для дальнейшего социально-экономического развития Самарской области. Речь шла об оптимизации регионального бюджета в части сокращения расходов на государственное и муниципальное управление.

Эту задачу губернатор поставил еще несколько лет назад, и за четыре последних года сумма расходов только областного бюджета сократилась с 11 млрд руб. до 8 млрд руб. и в ближайшие год-два  должна уменьшиться еще на 3 млрд рублей.

"К январской сессии губернской думы у нас по всем ведомствам должно быть подготовлено предложение по сокращению расходов, в том числе сокращению заработной платы. Мы уже предварительно в бюджет заложили, кроме заработной платы, примерно на 15-17% снижение иных расходов на управление", - поставил задачу в своем послании депутатам областного парламента в декабре 2016 года Николай Меркушкин.

Конкретные шаги в этом направлении уже есть: так, по инициативе главы региона в 2017 году на 10% сокращен фонд оплаты труда госслужащих, причем в 2016 году затраты на содержание чиновников также сокращали на 10%. Напомним, в 2015 году президент России Владимир Путин также поручил оптимизировать расходы на содержание госструктур.

Открывая заседание, губернатор подчеркнул: "Все цифры, все ориентиры, которые будут доведены до вас в ходе совещания, должны будут неукоснительно исполняться. Мы этого будем добиваться и тщательно за этим следить. В случае, если муниципалитеты не будут следовать тем решениям по оптимизации расходов, будут приниматься самые серьезные меры, вплоть до прекращения финансирования".

Глава региона сообщил, что профильные министерства в самый короткий срок должны подписать соглашения с муниципальными образованиями, где будут четко прописаны все детали предстоящей оптимизации бюджетов с жесткой привязкой по срокам.

"Для примера, у Самарской области аналогичное соглашение заключено с министерством финансов России, как и у большинства других субъектов нашей страны", - пояснил Николай Меркушкин и добавил, что в случае неисполнения параметров соглашения Минфин также может сократить финансирование тех или иных программ.

Фактически во взаимоотношениях "областной бюджет - муниципалитет" одним из основных станет принцип: "Не выполнил перечень показателей в рамках соглашения - не получил субсидий".

"Если главы муниципалитетов по итогам совещания никаких выводов не сделают, то разговор с ними будет особый. Работу по оптимизации будем вести очень конкретно, и ее итоги ежемесячно будут выводиться в публичную плоскость. Люди должны видеть, кто как работает", - подчеркнул Николай Меркушкин. 

Губернатор добавил: столь радикальные меры диктует общая экономическая ситуация и неопределенность с ценой на нефть. Поэтому надо быть готовым к тому, что придется закрывать пробелы в бюджете.

Ситуация осложняется еще и тем, что Самарская область долгое время фактически самоустранялась от инвестиций в основной капитал и "проедала" запасы, созданные еще в советский период. Впрочем, в последние четыре года ситуация здесь изменилась, однако по этим показателям регион пока отстает от соседей.

В непростых условиях необходимо искать резервы для экономии средств, в том числе, и на содержании управленческого аппарата. "Возьмем, к примеру, администрацию Самары. Я еще в первом своем послании говорил, что им необходимо сократить часть аппарата. В городе юридическая служба состоит из 44 человек, тогда как в правительстве области - из 20", - заметил глава региона.

В итоге затраты на управление в Самаре составляют более 2 млрд рублей, а в соседней Казани, сопоставимой по размерам с областным центром, - в три раза меньше (около 700 млн рублей).

"В итоге экономия в год может составить 1,3-1,5 млрд рублей, сколько проблем на эти деньги можно решить?" - задал риторический вопрос Николай Меркушкин.

"Раздутые" штаты приводят не только к потере колоссальных средств, но и к бюрократической волоките. "Разрешение на строительство выдается по шесть-семь месяцев, так как его должны согласовать множество людей", - отмечает руководитель области. 

Свои расходы должны сокращать не только исполнительные органы власти - представительной ветви также поставлена задача "затянуть пояса". "Депутаты представительных органов должны работать на общественных началах, жить в той среде, откуда они были избраны. Главная задача - представительная власть не должна сращиваться с исполнительной", - заявил руководитель области.

Губернатор подчеркнул: в регионе затраты бюджета на содержание управленческого аппарата составляют, в среднем, 8%, тогда во всех развитых странах мира этот показатель не превышает 1%.

"Оптимизация расходов, качественная работа госслужащих - все это в итоге должно повысить эффективность власти. Это базовое условие для дальнейшего развития. У Самарской области есть все возможности для движения вперед", - уверен Николай Меркушкин.

В завершение своего выступления глава региона обратил внимание всех участников совещания, что неисполнение поручений, связанных с оптимизаций управленческих расходов, может привести к самым серьезным кадровым последствиям, вплоть до отставки.

Администрация губернатора по поручению Николая Меркушкина уже подготовила предложения по сокращению расходов на государственное и муниципальное управление.

Вице-губернатор Дмитрий Овчинников доложил, что предполагаемый размер экономии в целом должен составить в этом году почти 2,8 млрд рублей. В перечне мероприятий по оптимизации расходов 17 позиций: сокращение затрат на содержание госучреждений, снижение транспортных расходов, реформирование органов исполнительной власти.

Дмитрий Овчинников подчеркнул, что работа по изысканию дополнительных резервов не будет ограничена представленным перечнем, а будет вестись постоянно и дополняться новыми позициями.

"Объем расходов, который необходимо сократить, для каждого муниципального образования будет индивидуальным", - отметил вице-губернатор.

Муниципальные образования Самарской области должны представить планы по сокращению расходов в администрацию губернатора до 6 февраля этого года. Не коснется сокращение учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг.

Министр управления финансами областного правительства Сергей Кандеев в своем докладе обратил внимание на тот факт, что часть муниципалитетов, находясь в сложной бюджетной ситуации, сами теряют источники дохода.

В частности, упала собираемость земельного налога, задолженность по итогам 2016 года составляет 934 млн рублей. Лидер среди неплательщиков - Октябрьск. Николай Меркушкин поручил главе города Александре Гожая в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Общая же задолженность перед местными бюджетами по налоговым сборам составляет более 2 млрд рублей. Губернатор призвал глав муниципалитетов повысить эффективность работы по наполнению собственных бюджетов.

Высвобождаемые средства будут направлены в первую очередь на решение социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью. В частности, первоочередное внимание будет уделено оказанию социальной помощи наиболее нуждающимся жителям региона.

Стоит отметить, что и сама система соцпомощи претерпит изменения. По инициативе губернатора упор будет сделан на адресность. Тем самым помощь будут получать именно те, кто в ней нуждается.

"Мы шаг за шагом будем продолжать оптимизировать расходы и повышать эффективность как муниципалитетов, так и министерств. Задача стоит - как можно быстрее все эти процессы завершить", - подчеркнул Николай Меркушкин.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:42 Николай Меркушкин: "Подвиг Героев Отечества невозможно переоценить"

Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.

Группа СИНКО 08 апреля 2016 10:06 Николай Меркушкин ознакомился с работой СХП "Кармала" Кошкинского района, которое дает свыше 50 центнеров с га

озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)

ОЛЕГ Деев 03 августа 2015 20:35 Жорес Алферов: "Гагарин-центр" должен быть создан под конкретные задачи"

по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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Николай Меркушкин провел расширенное совещание

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