В Самаре на подростка с крыши дома упала глыба снега

В четверг, 26 января, в третьем часу дня в квартире по ул. Авроры экстренная помощь понадобилась 15-летней девочке, на которую, по предварительным данным, с одного из домов по этой же улице упала глыба снега, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавшая добралась в свою квартиру и для нее была вызвана "скорая". Оперативно прибывшие медики городской службы "03" оказали ей помощь на месте и увезли ее с подозрением на черепно-мозговую травму в лечебное учреждение.