В Тольятти спасен мужчина, свисавший с балкона девятого этажа

В воскресенье, 29 января, во втором часу ночи, по предварительным данным, с балкона девятого этажа одного из домов по ул. Лизы Чайкиной свесился мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.

Для спасения мужчины на место происшествия выехали представители экстренных служб города, которым удалось поднять его обратно на балкон. После оказания необходимой помощи врачами "скорой", мужчина отказался ехать в лечебное учреждение.