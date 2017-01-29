В матче Кубка ЕГФ "Лада" переиграла "Метцинген" - 24:23

В матче четвертого тура групповой фазы Кубка ЕГФ в немецком Тюбингене "Лада" переиграла клуб "Метцинген" — 24:23 (13:12), сообщает пресс-служба клуба.
За то, что тольяттинки, даже несмотря на минимальную победу в Германии, сохранили высокие шансы на выход в четвертьфинал Кубка ЕГФ, спасибо норвежкам. "Глассверкет" удивил многих тем, что вторично за неделю сыграл "всего лишь" вничью с лидером группы — "Нюкебингом", на сей раз в Дании (32:32), хотя еще за восемь минут до конца поединка и вовсе вел с разницей в четыре мяча.
Следующим соперником "Лады" станет как раз-таки "Нюкебинг". Если его в Тольятти в ближайшую субботу с любым счетом победить, а следом выиграть в последнем туре и в Норвегии у "стекольщиц", то подопечные Левона Акопяна безоговорочно проследуют в плей-офф.
Семиметровые: 2/1-1/1. Штраф: 4-12 мин. Судьи: Панджич, Саторджия (Босния и Герцеговина).
"ТуС": Обэн, Янкович; Цапф — 3, Амега, Секерцеш — 2 (2 мин.), Лерпер — 6/1, Карлссон, Лёсет — 4, Ингенпасс, Гроссман, Вайгель — 2, Фоллебрехт, Обрадович — 5 (2 мин.), Михилсен, Беддис, Бенке — 1.
"Лада": Уткина, Цивка; Горшкова — 4, Какмоля (2 мин.), Самохина — 6/1 (2 мин.), Дмитриева — 4 (2 мин.), Голец — 1, Санникова (2 мин.), Щербак, Носикова — 1, Малашенко — 6 (2 мин.), Карпачева, Снопова — 2 (2 мин.).
Изменения в счете (каждые 5 мин.) 1:2, 4:5, 5:7, 7:10, 9:12, 12:13, 12:15, 15:17, 18:19, 21:20, 21:23, 23:24.