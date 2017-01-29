В матче Кубка ЕГФ "Лада" переиграла "Метцинген" - 24:23

В матче четвертого тура групповой фазы Кубка ЕГФ в немецком Тюбингене "Лада" переиграла клуб "Метцинген" — 24:23 (13:12), сообщает пресс-служба клуба.

За то, что тольяттинки, даже несмотря на минимальную победу в Германии, сохранили высокие шансы на выход в четвертьфинал Кубка ЕГФ, спасибо норвежкам. "Глассверкет" удивил многих тем, что вторично за неделю сыграл "всего лишь" вничью с лидером группы — "Нюкебингом", на сей раз в Дании (32:32), хотя еще за восемь минут до конца поединка и вовсе вел с разницей в четыре мяча.

Следующим соперником "Лады" станет как раз-таки "Нюкебинг". Если его в Тольятти в ближайшую субботу с любым счетом победить, а следом выиграть в последнем туре и в Норвегии у "стекольщиц", то подопечные Левона Акопяна безоговорочно проследуют в плей-офф.