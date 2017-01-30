За 10 минут в школы Самары записали почти 4 тыс. учеников

В понедельник, 30 января, в 9:00 в Самаре стартовал прием детей в первые классы общеобразовательных школ, набирающих учащихся по месту жительства.
Как сообщает региональное министерство образования, только за первые 10 минут было зарегистрировано 3796 заявлений.
Отметим, что число заявок не соответствует количеству будущих первоклассников - многие родители, страхуясь, подают несколько заявок в одну школу. Впоследствии вторая заявка аннулируется.
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Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...