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Образование Общество

За 10 минут в школы Самары записали почти 4 тыс. учеников

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 января, в 9:00 в Самаре стартовал прием детей в первые классы общеобразовательных школ, набирающих учащихся по месту жительства.

Как сообщает региональное министерство образования, только за первые 10 минут было зарегистрировано 3796 заявлений.

Отметим, что число заявок не соответствует количеству будущих первоклассников - многие родители, страхуясь, подают несколько заявок в одну школу. Впоследствии вторая заявка аннулируется.

Сколько детей, по вашему мнению, должно быть в семье?

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