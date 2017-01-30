За 10 минут в школы Самары записали почти 4 тыс. учеников

В понедельник, 30 января, в 9:00 в Самаре стартовал прием детей в первые классы общеобразовательных школ, набирающих учащихся по месту жительства.

Как сообщает региональное министерство образования, только за первые 10 минут было зарегистрировано 3796 заявлений.

Отметим, что число заявок не соответствует количеству будущих первоклассников - многие родители, страхуясь, подают несколько заявок в одну школу. Впоследствии вторая заявка аннулируется.