Администрация Самары ищет ресурсы для завершения реконструкции Линдовской насосной станции

В понедельник, 30 января, на оперативном совещании в администрации Самары был рассмотрен вопрос завершения строительства Линдовской насосной станции. Она находится на пересечении ул. Гая с ул. Луначарского и обеспечивает водой три района Самары - Октябрьский, Ленинский и Железнодорожный.

Напомним, проект начал реализовываться в 2012 году, когда "ИнвестСтрой" заключил контракт на выполнение данного вида работ с городскими властями на сумму 1,186 млрд рублей. Затем организация была признана банкротом.

В ноябре 2016 года в результате аукциона была определена новая организация, которая занялась реконструкцией Линдовской насосной станции. Победителем торгов стало ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс", сумма контракта - 515,5 млн рублей.

Заместитель руководителя департамента градостроительства Сергей Шанов сообщил, что из этой суммы на реконструкцию станции запланировано 253 млн рублей, а на строительство инженерных сетей - 264 млн рублей. Контракт выполнен на 60%, подрядчику выплачен аванс 93 млн рублей.

В ходе исполнения работ выявился ряд проблем. Так, возникла конфликтная ситуация с собственником земельного участка автостоянки ООО "Стройпартнер". Он требует остановить работы по проведению канализации.

Кроме того, по словам Шанова, необходимы корректировка стоимости контракта и определение в целом источников финансирования. "Потребность дополнительных бюджетных ассигнований по Линдовской насосной станции - 7,5 млн рублей, по инженерным сетям - 22,5 млн рублей. И в целом по данному объекту финансирование в бюджете не предусмотрено", - пояснил чиновник.

Глава Самары Олег Фурсов поручил в течение месяца решить вопрос с собственником земельного участка, в случае отсутствия результата территория будет изъята для муниципальных нужд.

"Участок ставился на кадастровый учет уже в момент проведения работ. Хочу обратить внимание Сергея Ивановича Черепанова (руководитель департамента управления имуществом. - Прим. ред.) - надо внимательно смотреть по участкам, которые нужны для развития города, и не допускать их бездумной приватизации, - заявил мэр. - Что касается финансирования - разбейте договор на этапы, и будем поэтапно выделять деньги. Источником может выступить экономия бюджетных средств, которую мы получаем в результате торгов. Кроме того, нужно обсудить ситуацию с областным министром строительства и попытаться попасть в программу финансирования инфраструктуры к строящимся домам".