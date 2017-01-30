Администрация Самары ищет ресурсы для завершения реконструкции Линдовской насосной станции

В понедельник, 30 января, на оперативном совещании в администрации Самары был рассмотрен вопрос завершения строительства Линдовской насосной станции. Она находится на пересечении ул. Гая с ул. Луначарского и обеспечивает водой три района Самары - Октябрьский, Ленинский и Железнодорожный.
Напомним, проект начал реализовываться в 2012 году, когда "ИнвестСтрой" заключил контракт на выполнение данного вида работ с городскими властями на сумму 1,186 млрд рублей. Затем организация была признана банкротом.
В ноябре 2016 года в результате аукциона была определена новая организация, которая занялась реконструкцией Линдовской насосной станции. Победителем торгов стало ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс", сумма контракта - 515,5 млн рублей.
Заместитель руководителя департамента градостроительства Сергей Шанов сообщил, что из этой суммы на реконструкцию станции запланировано 253 млн рублей, а на строительство инженерных сетей - 264 млн рублей. Контракт выполнен на 60%, подрядчику выплачен аванс 93 млн рублей.
В ходе исполнения работ выявился ряд проблем. Так, возникла конфликтная ситуация с собственником земельного участка автостоянки ООО "Стройпартнер". Он требует остановить работы по проведению канализации.
Кроме того, по словам Шанова, необходимы корректировка стоимости контракта и определение в целом источников финансирования. "Потребность дополнительных бюджетных ассигнований по Линдовской насосной станции - 7,5 млн рублей, по инженерным сетям - 22,5 млн рублей. И в целом по данному объекту финансирование в бюджете не предусмотрено", - пояснил чиновник.
Глава Самары Олег Фурсов поручил в течение месяца решить вопрос с собственником земельного участка, в случае отсутствия результата территория будет изъята для муниципальных нужд.
"Участок ставился на кадастровый учет уже в момент проведения работ. Хочу обратить внимание Сергея Ивановича Черепанова (руководитель департамента управления имуществом. - Прим. ред.) - надо внимательно смотреть по участкам, которые нужны для развития города, и не допускать их бездумной приватизации, - заявил мэр. - Что касается финансирования - разбейте договор на этапы, и будем поэтапно выделять деньги. Источником может выступить экономия бюджетных средств, которую мы получаем в результате торгов. Кроме того, нужно обсудить ситуацию с областным министром строительства и попытаться попасть в программу финансирования инфраструктуры к строящимся домам".
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!