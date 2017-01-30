Дубль "Крыльев Советов" провел контрольную игру с "КС-ЦПФ"

В воскресенье, 30 января, на третьем поле стадиона "Металлург" состоялась контрольная игра между молодежным составом "Крыльев Советов" (тренеры Владимир Казаков, Владимир Филиппов, Виктор Гаус и Динар Шарипов) и "КС-ЦПФ" 1999 г. р. (главный тренер Владимир Кухлевский).
Первый тайм завершился без голов, хотя моменты для взятия ворот у дублеров "Крыльев" были. Все же самое интересное происходило во второй половине встречи. Сперва под натиском атак молодежки случился автогол в ворота "КС-ЦПФ". Затем подопечные Владимира Кухлевского нашли в себе силы отыграться. Мингачев сделал счет 1:1. Но в самой концовке красивым ударом Николай Кирица вновь вывел дубль вперед - 2:1. Такой счет сохранился до конца игры. Стоит отметить, что за молодежный состав в игре участвовали сразу три голкипера. Тренерский штаб предоставил каждому из них по 30 минут игрового времени, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет