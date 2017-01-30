Дубль "Крыльев Советов" провел контрольную игру с "КС-ЦПФ"

В воскресенье, 30 января, на третьем поле стадиона "Металлург" состоялась контрольная игра между молодежным составом "Крыльев Советов" (тренеры Владимир Казаков, Владимир Филиппов, Виктор Гаус и Динар Шарипов) и "КС-ЦПФ" 1999 г. р. (главный тренер Владимир Кухлевский).

Первый тайм завершился без голов, хотя моменты для взятия ворот у дублеров "Крыльев" были. Все же самое интересное происходило во второй половине встречи. Сперва под натиском атак молодежки случился автогол в ворота "КС-ЦПФ". Затем подопечные Владимира Кухлевского нашли в себе силы отыграться. Мингачев сделал счет 1:1. Но в самой концовке красивым ударом Николай Кирица вновь вывел дубль вперед - 2:1. Такой счет сохранился до конца игры. Стоит отметить, что за молодежный состав в игре участвовали сразу три голкипера. Тренерский штаб предоставил каждому из них по 30 минут игрового времени, сообщает официальный сайт клуба.