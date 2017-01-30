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Олимпийские Спорт

Лыжник Самарской области завоевал золото Всемирной зимней Универсиады

АЛМА-АТА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Алмате проходят соревнования XXVIII Всемирной зимней Универсиады.

В понедельник, 30 января, в индивидуальной лыжной гонке на 10 километров золотую медаль завоевал представитель Самарской области Валерий Гонтарь. 

В лыжной гонке на 10 км классическим стилем на старт вышли 88 спортсменов из 25 стран. Уже после первого отрезка в 1,8 км сформировалась лидирующая тройка: Дмитрий Ростовцев (Московская область), Валерий Гонтарь (Самарская область) и Александр Пуэ (Франция).

Постепенно француз отстал от своих российских соперников, которые шли с разницей  в считанные секунды. После пяти километров 23-летний Валерий Гонтарь смог немного вырваться вперед. После 7,6 километров дистанции он опережал московского лыжника всего на две секунды. На финишном отрезке самарский спортсмен увеличил свое преимущество до 8,9 секунд (итоговое время - 25 минут 12 секунд) и уверенно закончил гонку первым. Ростовцев - второй, Пуэ - третий.

У Валерия Гонтаря запланированы старты и в других дисциплинах, сообщает министерство спорта Самарской области.

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