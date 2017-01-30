Лыжник Самарской области завоевал золото Всемирной зимней Универсиады

В Алмате проходят соревнования XXVIII Всемирной зимней Универсиады.
В понедельник, 30 января, в индивидуальной лыжной гонке на 10 километров золотую медаль завоевал представитель Самарской области Валерий Гонтарь.
В лыжной гонке на 10 км классическим стилем на старт вышли 88 спортсменов из 25 стран. Уже после первого отрезка в 1,8 км сформировалась лидирующая тройка: Дмитрий Ростовцев (Московская область), Валерий Гонтарь (Самарская область) и Александр Пуэ (Франция).
Постепенно француз отстал от своих российских соперников, которые шли с разницей в считанные секунды. После пяти километров 23-летний Валерий Гонтарь смог немного вырваться вперед. После 7,6 километров дистанции он опережал московского лыжника всего на две секунды. На финишном отрезке самарский спортсмен увеличил свое преимущество до 8,9 секунд (итоговое время - 25 минут 12 секунд) и уверенно закончил гонку первым. Ростовцев - второй, Пуэ - третий.
У Валерия Гонтаря запланированы старты и в других дисциплинах, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!