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Музеи и выставки Культура

В Самаре открывается выставка живописи и графики "Жигули заповедные"

САМАРА. 301ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 февраля в 16.00 в арт-фойе ЦРК "Художественный" состоится открытие выставки произведений живописи и графики "Жигули заповедные", посвященной 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, дважды лауреата губернской премии в области культуры и искусств (2006 и 2011 гг.) Юрия Филиппова (1927-2012 гг.), сообщает Агентство социокульутрных технологий.

Выставка "Жигули заповедные" призвана показать художественный талант и мастерство Юрия Филиппова в раскрытии красоты и величия Волжских широт, звенящую палитру красок и многоцветье Жигулей, Самарской Луки и, конечно же, Волги.

Юрий Иванович родился в городе Самара в 1927 году. В 1945 г. он окончил живописно-педагогическое отделение Пензенского художественного училища им. Савицкого у мастера И.С.Горюшкина-Сорокопудова, а в 1957 г. - живописный факультет Киевского Государственного художественного института у Т.Н.Яблонской и К.А.Трохименко.

Произведения Юрия Филиппова находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Государственной думе РФ, Московском музее современного искусства, Самарском областном художественном музее, Музее истории города Самары им. Челышева, Самарском областном историко-краеведческом музее им. Алабина, музее Куйбышевской железной дороги, Пензенской картинной галерее им. Савицкого, в посольствах России во Франции, Турции, Израиле, Индонезии, в частных собраниях и художественных галереях России и за рубежом.

Кроме активной творческой деятельности, Юрий Иванович вел большую научную и педагогическую работу. Он преподавал в Самарском художественном училище, около 20 лет работал доцентом и заведовал кафедрой РЖС в строительном институте, в 1994 г. создал отделение "Изобразительное искусство и черчение", а затем и кафедру изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Самарском педагогическом университете, был ее заведующим.

Юрий Филиппов воспитал плеяду молодых архитекторов, художников, дизайнеров, которые стали членами творческих союзов. На протяжении многих лет он был организатором и председателем жюри областных и международных творческих выставок, фестивалей, конкурсов ("Жигулевская палитра", "Жигулевский барбизон", областной фестиваль "Символы великой России" и др.). Юрий Иванович проводил огромную работу по эстетическому, художественному воспитанию молодежи, выступал с лекциями, докладами, участвовал в творческих встречах, проводил мастер-классы для школьников и преподавателей.

На базе Самарского художественного училища им. Петрова-Водкина проводится Межрегиональный конкурс профессионального мастерства по изобразительному искусству им. Филиппова.

В рамках открытия выставки состоится награждение лауреатов и дипломантов XX регионального конкурса профессионального мастерства молодых дарований по изобразительному искусству имени Ю.И.Филиппова "Преображение".

Выставка продлится до 27 февраля 2017 года. Вход свободный, пригласительные - в кассе ЦРК "Художественный".

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