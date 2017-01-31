Финансиста-координатора наркоторговой группировки в Самаре приговорили к шести годам заключения

В суде Железнодорожного района Самары был оглашен приговор местному жителю Нареку Маргаряну, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном организованной группой ( ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и в легализации полученных от продажи героина денег (п.п "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Как пояснил Максим Ворошилов, наркогруппировка, в которой состоял Маргарян, действовала в Самаре не позднее ноября 2015 г., а потом восемь ее участников были задержаны сотрудниками УФСКН.

Следствие установило, что они сбыли в Самаре более 1 кг героина, что относится к особо крупному размеру. Вещество распространяли через тайники. О месте закладки покупателю сообщали с помощью sms, после того как клиент переводил им деньги через платежные терминалы.

Нарек Маргарян полностью признал вину и сообщил, что отвечал в группировке за координацию действий с покупателями. Он подыскивал квартиры для хранения и расфасовки наркотика и находил людей, которые оформляли на себя электронные кошельки и банковские карты, куда перечисляли деньги за героин. Также Маргарян проводил с вырученными средствами финансовые операции для придания видимости их легального происхождения.

"В связи с тем, что мужчина заключил со следствием досудебное соглашение и способствовал разоблачению остальных участников группировки, материалы в отношении него были выделены из уголовного дела и по окончании расследования переданы в суд, - сообщил Максим Ворошилов. - После изучения всех обстоятельств дела суд признал Нарека Маргаряна виновным и приговорил к шести годам заключения в колонии строгого режима. Других участников наркоторговой группировки будут судить отдельно. Следствие в отношении них еще продолжается".