Финансиста-координатора наркоторговой группировки в Самаре приговорили к шести годам заключения

В суде Железнодорожного района Самары был оглашен приговор местному жителю Нареку Маргаряну, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном организованной группой ( ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и в легализации полученных от продажи героина денег (п.п "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.
Как пояснил Максим Ворошилов, наркогруппировка, в которой состоял Маргарян, действовала в Самаре не позднее ноября 2015 г., а потом восемь ее участников были задержаны сотрудниками УФСКН.
Следствие установило, что они сбыли в Самаре более 1 кг героина, что относится к особо крупному размеру. Вещество распространяли через тайники. О месте закладки покупателю сообщали с помощью sms, после того как клиент переводил им деньги через платежные терминалы.
Нарек Маргарян полностью признал вину и сообщил, что отвечал в группировке за координацию действий с покупателями. Он подыскивал квартиры для хранения и расфасовки наркотика и находил людей, которые оформляли на себя электронные кошельки и банковские карты, куда перечисляли деньги за героин. Также Маргарян проводил с вырученными средствами финансовые операции для придания видимости их легального происхождения.
"В связи с тем, что мужчина заключил со следствием досудебное соглашение и способствовал разоблачению остальных участников группировки, материалы в отношении него были выделены из уголовного дела и по окончании расследования переданы в суд, - сообщил Максим Ворошилов. - После изучения всех обстоятельств дела суд признал Нарека Маргаряна виновным и приговорил к шести годам заключения в колонии строгого режима. Других участников наркоторговой группировки будут судить отдельно. Следствие в отношении них еще продолжается".
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!