В Москве вынесли приговор двум жителям Самарской области, угнавшим "Чайку" Генпрокуратуры РФ

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор двум жителям Самарской области Антону Рыжову и Сергею Митрофанову, которые в июне прошлого года угнали из гаража представительский советский автомобиль "Чайка", находившийся на балансе Генеральной прокуратуры РФ, сообщает life.ru.

Напомним, в начале июня на ул. Кожевнической полицейские остановили автомобиль "Чайка" с чрезмерно тонированными стеклами. Во время проверки документов сотрудники правоохранительных органов заподозрили водителя в вождении в пьяном виде, пассажир перебрался в водительское кресло и попытался скрыться с места происшествия, грубо нарушая ПДД.

Он был задержан лишь после того, как сотрудники полиции из табельного оружия прострелили колесо "Чайки". Впоследствии выяснилось, что машина числится на балансе Генпрокуратуры и была угнана из автосервиса, где проходила техобслуживание.

Рыжов, который, по его же словам, был инициатором угона раритетного автомобиля, ранее признал свою вину, заявил о готовности сотрудничать со следствием, а также компенсировать принесенный ущерб. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по двум статьям УК РФ: "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, подвергнутым административному наказанию" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". При этом Митрофанов проходил только по второй статье.

В итоге судья постановил лишить Антона Рыжова свободы на три года, шесть месяцев и 15 дней с лишением водительских прав на три года. Сергей Митрофанов осужден на четыре года условного наказания.