Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

Прокурор Сергиевского района обратился в суд с иском к администрации сельского поселения Серноводск о предоставлении благоустроенного жилья по договору социального найма для многодетной семьи, пострадавшей от пожара. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

16 апреля 2016 г. в доме на ул. Гагарина в пос. Серноводск произошел пожар, в результате которого погиб четырехлетний мальчик. Ребенок отравился продуктами горения и умер.

В доме проживала женщина с четырьмя несовершеннолетними детьми. Здание принадлежало ей и детям на праве собственности. Во время пожара жилище оказалось сильно повреждено огнем, решетка кровли выгорела полностью.

После случившегося администрация сельского поселения 27 мая 2016 г. включила семью в список малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Серноводску. Однако позже это распоряжение было отменено.

По информации администрации сельского поселения, "свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда отсутствуют, обеспечение семьи жилым помещением будет осуществлено в порядке очередности".

1 ноября 2016 г. межведомственная комиссия признала дом многодетной семьи непригодным для проживания, а их среднедушевой доход в месяц - 8,5 тыс. руб. - не соответствующим величине прожиточного уровня в Самарской области.

Ссылаясь на положения ст. 40 Конституции РФ, п. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ и указывая на нарушение администрацией сельского поселения права многодетной семьи на предоставление жилого помещения, прокурор Сергиевского района просил суд обязать администрацию Серноводска предоставить женщине и детям благоустроенное жилье необходимой площади, отвечающее санитарным и техническим нормам, по договору социального найма.

Сергиевский районный суд согласился с доводами прокурора и 21 ноября 2016 г. требования прокурора удовлетворил.

24 января коллегия по гражданским делам Самарского областного суда оставила это решение без изменения, отклонив доводы апелляционной жалобы администрации сельского поселения.