16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На жилье для молодых семей губернии в 2017 году направят 570 млн рублей Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой Стать ветераном труда будет сложнее Самарских пенсионеров предостерегают от мошенников при получении единовременных выплат Сбербанк открыл счет для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе Ту-154

Соцподдержка Общество

Многодетная семья из Сергиевского района, потерявшая ребенка на пожаре, осталась без крыши над головой

СЕРГИЕВСК. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 172
Версия для печати

Прокурор Сергиевского района обратился в суд с иском к администрации сельского поселения Серноводск о предоставлении благоустроенного жилья по договору социального найма для многодетной семьи, пострадавшей от пожара. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

16 апреля 2016 г. в доме на ул. Гагарина в пос. Серноводск произошел пожар, в результате которого погиб четырехлетний мальчик. Ребенок отравился продуктами горения и умер.

В доме проживала женщина с четырьмя несовершеннолетними детьми. Здание принадлежало ей и детям на праве собственности. Во время пожара жилище оказалось сильно повреждено огнем, решетка кровли выгорела полностью.

После случившегося администрация сельского поселения 27 мая 2016 г. включила семью в список малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Серноводску. Однако позже это распоряжение было отменено.

По информации администрации сельского поселения, "свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда отсутствуют, обеспечение семьи жилым помещением будет осуществлено в порядке очередности".

1 ноября 2016 г. межведомственная комиссия признала дом многодетной семьи непригодным для проживания, а их среднедушевой доход в месяц - 8,5 тыс. руб. - не соответствующим величине прожиточного уровня в Самарской области.

Ссылаясь на положения ст. 40 Конституции РФ, п. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ и указывая на нарушение администрацией сельского поселения права многодетной семьи на предоставление жилого помещения, прокурор Сергиевского района просил суд обязать администрацию Серноводска предоставить женщине и детям благоустроенное жилье необходимой площади, отвечающее санитарным и техническим нормам, по договору социального найма.

Сергиевский районный суд согласился с доводами прокурора и 21 ноября 2016 г. требования прокурора удовлетворил.

24 января коллегия по гражданским делам Самарского областного суда оставила это решение без изменения, отклонив доводы апелляционной жалобы администрации сельского поселения.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Лис Упоротый 25 марта 2016 12:15 Суд обязал мэрию Тольятти решить вопрос с коммуникациями к участкам для многодетных

Огласите размер платы за подключение.

Константин Иванов 04 сентября 2015 17:55 Самарские дети могут получить бесплатные путевки в лагеря

Жаль, что лето закончилось 4 дня назад...

Александр ( 01 июня 2015 13:24 К 2018 году в Самаре может появиться крематорий

Кладбищенская мафия не позволит

михаил вдовин 27 февраля 2015 11:10 На улучшение условий проживания ветеранов из бюджета региона выделят 150 млн рублей

А к 100 -ю Победы полностью решит эту проблему. Или раньше.

Фото на сайте

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Самаре открылся социальный приют для женщин "Ты не одна"

В Самаре открылся социальный приют для женщин "Ты не одна"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5