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Законотворчество Власть и политика

Районам Самары передали имущество

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 января, на пленарном заседании Самарской губернской думы был принят закон "О разграничении муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Самара".

Документом предусмотрено перераспределить внутри Самары между образованными внутригородскими районами объекты недвижимости и благоустройства и одно муниципальное бюджетное учреждение.

Фактически это закрепление уже существующего положения дел: объекты (всего более 13 тыс.), которые были переданы районам, уже закреплены за районами на праве безмездного пользования и используются по целевому назначению. 

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власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.

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Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?

Виталий Луканов 24 июня 2015 11:09 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.

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