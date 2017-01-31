Районам Самары передали имущество

Во вторник, 31 января, на пленарном заседании Самарской губернской думы был принят закон "О разграничении муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Самара".

Документом предусмотрено перераспределить внутри Самары между образованными внутригородскими районами объекты недвижимости и благоустройства и одно муниципальное бюджетное учреждение.

Фактически это закрепление уже существующего положения дел: объекты (всего более 13 тыс.), которые были переданы районам, уже закреплены за районами на праве безмездного пользования и используются по целевому назначению.