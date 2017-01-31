Районам Самары передали имущество

Во вторник, 31 января, на пленарном заседании Самарской губернской думы был принят закон "О разграничении муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Самара".
Документом предусмотрено перераспределить внутри Самары между образованными внутригородскими районами объекты недвижимости и благоустройства и одно муниципальное бюджетное учреждение.
Фактически это закрепление уже существующего положения дел: объекты (всего более 13 тыс.), которые были переданы районам, уже закреплены за районами на праве безмездного пользования и используются по целевому назначению.
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Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.