Новый фильм Вима Вендерса покажут в кинотеатре "Художественный"

8 февраля в 19:00 клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажет премьеру Вима Вендерса "Прекрасные дни в Аранхуэсе" (Les beaux jours dʼAranjuez).
71-летний немецкий кинорежиссер, фотограф, сценарист и продюсер, лауреат многочисленных наград и премий, президент Европейской киноакадемии, Вим Вендерс снял свою новую драму по одноименной пьесе Петера Хандке.
Вендерс родился в Дюссельдорфе в семье врача. После окончания школы в 1963 г. четыре семестра изучал медицину, психологию, философию и социологию. До сентября 1967 г. работал в гравюрном ателье и регулярно посещал Французскую синематеку, где открыл для себя историю кино. Вернувшись в Германию, поступил в только что основанную Высшую школу кино и телевидения в Мюнхене.
"Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1972 г.) по одноименной повести Петера Хандке - первый игровой фильм Вендерса после окончания киношколы. Первого официального признания он добился благодаря "Ложному движению" по оригинальному сценарию Хандке: в 1975 г. фильм получил шесть федеральных кинопремий Deutscher Filmpreis, в том числе за режиссуру.
Следующий фильм "С течением времени", который Вендерс финансировал самостоятельно и снял без сценария, был показан на международном Каннском кинофестивале и имел большой зрительский успех в Германии. Весной 1981 г. появляется "Положение вещей", получивший в Венеции Золотого льва. Снятый осенью 1983 г. в Америке немецко-французский фильм "Париж, Техас" получает на Каннском фестивале 1984 г. Золотую пальмовую ветвь и пользуется коммерческим успехом. В 1987 г. Вендерс снимает "Небо над Берлином" - свой самый популярный фильм, получивший приз за режиссуру в Каннах.
Мировая премьера ленты "Прекрасные дни в Аранхуэсе" состоялась 1 сентября 2016 г. на Венецианском международном кинофестивале, где фильм номинировался на "Золотого льва". Картина представляет собой историю о неблагополучии как личном, так и социальном.
Дивный летний день. Садовая терраса с видом на Париж. Под сенью деревьев двое ведут откровенную беседу, делясь воспоминаниями. Но у этого доверительного разговора есть свидетель. Это писатель, который со стороны наблюдает за парой. Он пишет книгу, то ли подслушивая героев, то ли их воображая.
Европейская пара (женщина и мужчина) рассуждает в виде диалога-игры о нюансах любовного желания. В конце картины они приходят к выводу: "Счастливой любви просто нет".
На главные роли в этот фильм Вендерс пригласил Софи Семен и Реда Катеба. Сам драматург не только контролировал съемочный процесс, но и появился в одном из эпизодов.
Билет на показ стоит 120 рублей.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?