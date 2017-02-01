Новый фильм Вима Вендерса покажут в кинотеатре "Художественный"

8 февраля в 19:00 клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажет премьеру Вима Вендерса "Прекрасные дни в Аранхуэсе" (Les beaux jours dʼAranjuez).

71-летний немецкий кинорежиссер, фотограф, сценарист и продюсер, лауреат многочисленных наград и премий, президент Европейской киноакадемии, Вим Вендерс снял свою новую драму по одноименной пьесе Петера Хандке.

Вендерс родился в Дюссельдорфе в семье врача. После окончания школы в 1963 г. четыре семестра изучал медицину, психологию, философию и социологию. До сентября 1967 г. работал в гравюрном ателье и регулярно посещал Французскую синематеку, где открыл для себя историю кино. Вернувшись в Германию, поступил в только что основанную Высшую школу кино и телевидения в Мюнхене.

"Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1972 г.) по одноименной повести Петера Хандке - первый игровой фильм Вендерса после окончания киношколы. Первого официального признания он добился благодаря "Ложному движению" по оригинальному сценарию Хандке: в 1975 г. фильм получил шесть федеральных кинопремий Deutscher Filmpreis, в том числе за режиссуру.

Следующий фильм "С течением времени", который Вендерс финансировал самостоятельно и снял без сценария, был показан на международном Каннском кинофестивале и имел большой зрительский успех в Германии. Весной 1981 г. появляется "Положение вещей", получивший в Венеции Золотого льва. Снятый осенью 1983 г. в Америке немецко-французский фильм "Париж, Техас" получает на Каннском фестивале 1984 г. Золотую пальмовую ветвь и пользуется коммерческим успехом. В 1987 г. Вендерс снимает "Небо над Берлином" - свой самый популярный фильм, получивший приз за режиссуру в Каннах.

Мировая премьера ленты "Прекрасные дни в Аранхуэсе" состоялась 1 сентября 2016 г. на Венецианском международном кинофестивале, где фильм номинировался на "Золотого льва". Картина представляет собой историю о неблагополучии как личном, так и социальном.

Дивный летний день. Садовая терраса с видом на Париж. Под сенью деревьев двое ведут откровенную беседу, делясь воспоминаниями. Но у этого доверительного разговора есть свидетель. Это писатель, который со стороны наблюдает за парой. Он пишет книгу, то ли подслушивая героев, то ли их воображая.

Европейская пара (женщина и мужчина) рассуждает в виде диалога-игры о нюансах любовного желания. В конце картины они приходят к выводу: "Счастливой любви просто нет".

На главные роли в этот фильм Вендерс пригласил Софи Семен и Реда Катеба. Сам драматург не только контролировал съемочный процесс, но и появился в одном из эпизодов.

Билет на показ стоит 120 рублей.