Осужденная за смертельное ДТП мать-одиночка из Сызрани не смогла добиться отсрочки наказания

Во вторник, 31 января, самарский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу по делу жительницы Сызрани, приговоренной к заключению и имеющей маленького ребенка.

Как пояснил Волга Ньюс адвокат Андрей Тюрин, женщине уменьшили срок пребывания под стражей с двух до полутора лет, а также сумму компенсации, которую она должна выплатить с 600 до 350 тыс. рублей.

"Отсрочку наказания до достижения ребенком 14 лет ей не дали несмотря на наши просьбы, - отметил адвокат. - Пока мы решаем что делать дальше".

Напомним, у женщины нет близких родственников, которые могли бы взять ребенка на воспитание, трехлетнему мальчику грозит детский дом.