В Ставропольском районе возбуждено уголовное дело по загрязнению окружающей среды с ущербом в 2,8 млн рублей

Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту загрязнения земельного участка вблизи с. п. Васильевка Ставропольского района.
Установлено, что в период с 14 по 16 октября 2015 г. неустановленное лицо осуществило загрязнение земельного участка химическими веществами с резким едким запахом, относящимися к отходам 2 класса опасности.
В результате указанных действий окружающей среде причинен ущерб в размере более 2,8 млн рублей.
В связи с изложенным, прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы проверки были направлены в Следственный отдел по г. Жигулевск следственного управления СУ СК по Самарской области.
По результатам проведенной проверки и взаимодействия прокуратуры с правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Дело находится в стадии расследования.
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.