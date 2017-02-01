Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту загрязнения земельного участка вблизи с. п. Васильевка Ставропольского района.

В Ставропольском районе возбуждено уголовное дело по загрязнению окружающей среды с ущербом в 2,8 млн рублей

Установлено, что в период с 14 по 16 октября 2015 г. неустановленное лицо осуществило загрязнение земельного участка химическими веществами с резким едким запахом, относящимися к отходам 2 класса опасности.

В результате указанных действий окружающей среде причинен ущерб в размере более 2,8 млн рублей.

В связи с изложенным, прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы проверки были направлены в Следственный отдел по г. Жигулевск следственного управления СУ СК по Самарской области.

По результатам проведенной проверки и взаимодействия прокуратуры с правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Дело находится в стадии расследования.