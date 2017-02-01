С 1 июля тарифы на электроэнергию в области поднимутся до 3,84 рубля

С 1 июля 2017 г. в Самарской области поднимутся тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей.

Об этом говорится в приказе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, опубликованном 1 февраля. Согласно документу, с 1 января до 30 июня 2017 года одноставочный тариф на электроэнергию для населения Самарской области составляет 3,67 руб./кВтч. С 1 июля по 31 декабря стоимость одного киловатта составит 3,84 рубля. Тарифы указаны с учетом НДС.