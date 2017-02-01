Самарский рапирист Кирилл Бородачев выиграл бронзу этапа юниорского Кубка мира

Самарский рапирист Кирилл Бородачев в составе сборной России стал бронзовым призером этапа юниорского Кубка мира во Франции.
Обыграв турок — 45:21, россияне в четвертьфинале провели трудную встречу с командой Франции. Наши рапиристы все время были впереди на несколько уколов и сумели сохранить это преимущество до финиша — 45:41. В полуфинальной битве с американцами россияне также большую часть встречи лидировали. Но сборной США удалось здорово "накатить" на финише и за счет этого победить — 45:43.
В споре за "бронзу" россияне встретились с итальянцами. После трех боев наша команда вела — 15:6, после шести — 30:15. В заключительной трети матча сборной Италии удалось немного сократить разрыв в счете, но "бронза" осталась за российскими фехтовальщиками — 45:35, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!