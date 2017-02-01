Самарский рапирист Кирилл Бородачев выиграл бронзу этапа юниорского Кубка мира

Самарский рапирист Кирилл Бородачев в составе сборной России стал бронзовым призером этапа юниорского Кубка мира во Франции.

Обыграв турок — 45:21, россияне в четвертьфинале провели трудную встречу с командой Франции. Наши рапиристы все время были впереди на несколько уколов и сумели сохранить это преимущество до финиша — 45:41. В полуфинальной битве с американцами россияне также большую часть встречи лидировали. Но сборной США удалось здорово "накатить" на финише и за счет этого победить — 45:43.



В споре за "бронзу" россияне встретились с итальянцами. После трех боев наша команда вела — 15:6, после шести — 30:15. В заключительной трети матча сборной Италии удалось немного сократить разрыв в счете, но "бронза" осталась за российскими фехтовальщиками — 45:35, сообщает министерство спорта Самарской области.