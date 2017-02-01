Доцентов СамГУПС и СамГМУ подозревают во взяточничестве

Региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел сразу в отношении двух преподавателей вузов.
Одним из подозреваемых стал доцент одной из кафедр ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС). По версии следствия, он получил 51 тыс. руб. от студентов за то, чтобы отдать им правильные ответы к контрольным работам.
Фигурантом второго уголовного дела стала тоже доцент — только на сей раз преподавательница СамГМУ. По версии правоохранителей, в январе 2017 г. студент отдал ей 20 тыс. руб. за то, чтобы без проверки знаний ему расписались в зачетке.
В отношении обоих сотрудников вузов уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)", которая предусматривает крупный штраф или от трех до восьми лет лишения свободы.
Последние комментарии
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.