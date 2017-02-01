Доцентов СамГУПС и СамГМУ подозревают во взяточничестве

Региональный Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел сразу в отношении двух преподавателей вузов.

Одним из подозреваемых стал доцент одной из кафедр ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС). По версии следствия, он получил 51 тыс. руб. от студентов за то, чтобы отдать им правильные ответы к контрольным работам.

Фигурантом второго уголовного дела стала тоже доцент — только на сей раз преподавательница СамГМУ. По версии правоохранителей, в январе 2017 г. студент отдал ей 20 тыс. руб. за то, чтобы без проверки знаний ему расписались в зачетке.

В отношении обоих сотрудников вузов уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)", которая предусматривает крупный штраф или от трех до восьми лет лишения свободы.