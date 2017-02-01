Два человека пострадали при столкновении Honda и "десятки" в центре Самары

Во вторник, 31 января, в 20:20 в Самарском районе Самары 35-летний водитель Honda CRV на пересечении улиц Некрасовской и Садовой, поворачивая налево, по предварительной версии полицейских, нарушил правила очередности проезда и столкнулся с "десяткой". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии 24-летний водитель ВАЗовского автомобиля и его 40-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...