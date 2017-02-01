Два человека пострадали при столкновении Honda и "десятки" в центре Самары

Во вторник, 31 января, в 20:20 в Самарском районе Самары 35-летний водитель Honda CRV на пересечении улиц Некрасовской и Садовой, поворачивая налево, по предварительной версии полицейских, нарушил правила очередности проезда и столкнулся с "десяткой". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии 24-летний водитель ВАЗовского автомобиля и его 40-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.