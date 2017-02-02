Самарская область получит более 1,8 млрд рублей на обеспечение безопасности автодорог

Самарской области будет выделено наибольшее количество средств - 1,837 млрд рублей - на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, субсидии получат 34 субъекта РФ. Всего на развитие транспортной системы регионам будет перечислено 30 млрд рублей.

На эти деньги планируется сократить число аварийно опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек.

Участие Самарской области в программе обсуждалось в октябре 2016 года в ходе визита в Самарскую область министра транспорта РФ Максима Соколова. Тогда губернатор Самарской области Николай Меркушкин подчеркнул, что попадание губернии в новую федеральную программу предоставляет дополнительные возможности реализовать все намеченные планы по строительству и ремонту дорог.

Как отметил Максим Соколов, в целом за два года по программе "Безопасные и качественные дороги" самарско-тольяттинская агломерация может получить дополнительную поддержку федерального бюджета в размере 3 млрд рублей.

В условиях ограниченности ресурсов областного бюджета органы исполнительной власти Самарской области постоянно повышают эффективность работы по привлечению средств федерального бюджета, изыскивают все возможности по максимальному привлечению федеральных ресурсов на территорию региона.

Существенную поддержку по включению губернии в федеральные программы оказывают депутаты Государственной Думы РФ, избранные в 2016 году от Самарской области. Во многом благодаря эффективной и сплоченной работе самарских депутатов (семь из восьми депутатов выбраны от "Единой России") наш регион уже не первый раз лидирует по количеству получаемых федеральных субсидий.

1,837 млрд рублей, выделяемые в 2017 году из федерального бюджета, будут направлены на ремонт автомобильных дорог в Самаре и Тольятти, в том числе:

— региональных автодорог в Самаре — Волжское шоссе (5 км) и Красноглинское шоссе (10 км, начало работ), а также ремонт а/д "Самара-Волгоград"-Новокуйбышевск 2 (7,5 км, начало работ), стоимость работ в 2017 г. — порядка 850 млн рублей;

— дорог местного значения г. о. Самара: ул. Венцека (1,11 км) и ул. Фрунзе (1,65 км), стоимость работ в 2017 г. — порядка 190 млн рублей;

— ремонт 14 дорог местного значения в г. о. Тольятти общая протяженность — 22,6 км, стоимость работ в 2017 г. — порядка 800 млн рублей.

В настоящее время готовится аукционная документация, торги планируется провести в конце февраля — начале марта 2017 года.