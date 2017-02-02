Учитель, осужденный за экстремизм, не смог обжаловать решение суда

В Самарском областном суде 2 февраля рассмотрели апелляционную жалобу Анатолия Гусева на решение Красноглинского районного суда.

Напомним, в октябре 2016 г. Гусева признали виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.29 КоАП "Массовое распространение экстремистских материалов" и оштрафовали на 1000 рублей.

Дело в том, что в январе 2012 г. учитель опубликовал у себя на странице стихотворение, которое через месяц было внесено в список запрещенных. Но мужчина об этом узнал лишь 1 сентября 2016 г., когда его вызвали на допрос в Центр противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарском областном суде Гусев пытался доказать, что нельзя судить человека за незнание: ведь на момент публикации стихотворение было нормальным, разместил он его на портале, который относится к СМИ, а автором текста он не является, да и вообще с тех пор уже несколько лет прошло.

Самарский областной суд приговор оставил в силе. Однако учитель надежды не теряет и готов отстаивать свою невиновность вплоть до Верховного Суда РФ.