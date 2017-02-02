В Тольятти предусмотрели средства на строительство сквера и выставочного зала

В бюджет Тольятти заложили около 260 млн рублей на строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Соответствующие изменения в главный финансовый документ города были внесены 1 февраля на заседании думы.
В мэрию поступило письмо из министерства строительства области, в котором подтверждено выделение из региональной казны 111,1 млн рублей для возведения в Тольятти указанных объектов.
Выставочный зал и сквер планируется разместить на ул. Революционной вдоль Парка Победы — они преобразят заброшенную территорию и сделают ее привлекательным местом отдыха для горожан.
Но для того, чтобы получить областные средства, необходимо заложить софинансирование в местном бюджете. По предложению мэрии в предстоящие три года на строительство объекта выделят 259,3 млн рублей. С учетом областных средств на строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном направят 370,4 млн рублей.
По словам спикера думы Дмитрия Микеля, необходимо выбрать подрядчика, составить график работ и приступать к ним как можно быстрее: "Парк и сквер должны появиться уже в 2017 году, чтобы люди увидели, что празднование юбилея — это реальные мероприятия, которые проводятся в городе".
Последние комментарии
Своего, местного надо! Чтоб район знал и жители ему доверяли!
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание