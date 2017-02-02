В Тольятти предусмотрели средства на строительство сквера и выставочного зала

В бюджет Тольятти заложили около 260 млн рублей на строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Соответствующие изменения в главный финансовый документ города были внесены 1 февраля на заседании думы.

В мэрию поступило письмо из министерства строительства области, в котором подтверждено выделение из региональной казны 111,1 млн рублей для возведения в Тольятти указанных объектов.

Выставочный зал и сквер планируется разместить на ул. Революционной вдоль Парка Победы — они преобразят заброшенную территорию и сделают ее привлекательным местом отдыха для горожан.

Но для того, чтобы получить областные средства, необходимо заложить софинансирование в местном бюджете. По предложению мэрии в предстоящие три года на строительство объекта выделят 259,3 млн рублей. С учетом областных средств на строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном направят 370,4 млн рублей.

По словам спикера думы Дмитрия Микеля, необходимо выбрать подрядчика, составить график работ и приступать к ним как можно быстрее: "Парк и сквер должны появиться уже в 2017 году, чтобы люди увидели, что празднование юбилея — это реальные мероприятия, которые проводятся в городе".