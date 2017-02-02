Два человека пострадали при столкновении "десятки" и Citroen на дороге Кинель — Богатое — Борское

В среду, 1 февраля, в 18:15, в Кинельском районе 59-летний водитель "десятки" на 17 км дороги Кинель — Богатое — Борское, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную скорость, из-за чего автомобиль занесло на встречную полосу, и он врезался в Citroen C3 под управлением 57-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате водителя "десятки" и его 55-летнюю пассажирку доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.