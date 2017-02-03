Врачи самарской "скорой" спасали мужчину, упавшего с седьмого этажа

В четверг, 2 февраля, примерно в 20:52, по предварительным данным, с седьмого этажа дома по ул. Г. Димитрова в Самаре упал и получил множественные травмы 28-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Оперативно прибывшие врачи самарской городской службы "03" оказали мужчине необходимую помощь на месте и делая все, чтобы спасти ему жизнь, увезли его в лечебное учреждение.