На трассе Самара — Бугуруслан три человека пострадали при столкновении Chevrolet и Nissan

В Похвистневском районе 2 февраля в ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 10:20 на 138 км дороги Самара — Бугуруслан 29-летний водитель Chevrolet Cruze начал обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail, который от удара врезался в барьерное ограждение, а затем перевернулся.

В результате аварии травмы получили 34-летний водитель Nissan две его пассажирки 57 и 41.