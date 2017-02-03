На трассе Самара — Бугуруслан три человека пострадали при столкновении Chevrolet и Nissan

В Похвистневском районе 2 февраля в ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 10:20 на 138 км дороги Самара — Бугуруслан 29-летний водитель Chevrolet Cruze начал обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail, который от удара врезался в барьерное ограждение, а затем перевернулся.
В результате аварии травмы получили 34-летний водитель Nissan две его пассажирки 57 и 41.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...