В Самарской области создадут школьные службы примирения для решения проблем подростков

В четверг, 2 февраля, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Самарской области.
Члены комиссии рассмотрели вопрос о мерах, принимаемых субъектами системы профилактики, специально уполномоченными органами по профилактике деструктивного поведения среди несовершеннолетних.
По словам директора ГБУ СО "Областной центр социальной помощи семье и детям" Ольги Кульковой, с 2016 г. профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних является отдельным направлением деятельности специалистов учреждений службы семьи Самарской области.
В полном объеме реализуется алгоритм предоставления социальных и психологических услуг детям, имеющим склонность к подобному поведению, детям, уцелевшим после попытки лишить себя жизни, и членам их семей.
Большое внимание уделяется превентивным мерам. За 2016 год проведены консультации для членов 39 семей. После первичной консультации трое детей были направлены к психиатру для установления диагноза и получения медицинской помощи.
В этом году, по словам Ольги Кульковой, будет проходить обучение телефонных консультантов детского телефона доверия, работающего под единым общероссийским номером. Анализ обращаемости на детский телефон доверия в 2016 г. показал, что за год по данной тематике зафиксировано 44 звонка (в 2014 г. - 35, в 2015 г. - 36). Все ситуации отработаны с позитивной динамикой.
Специалисты отмечают, что все чаще определяющим фактором для тех или иных действий несовершеннолетних служит информация из Интернета. В этой сфере также проводится профилактическая работа.
Так, с февраля по май 2016 года в 34 школах г.о. Самара сотрудниками некоммерческого партнерства "Центр Независимых Экспертиз Средств Информационных Технологий" были проведены беседы с учащимися на тему безопасности в сети Интернет.
В 2016/2017 учебном году реализация проекта продолжена. В апреле прошлого года представителями министерства образования и науки Самарской области совместно с ГУ МВД России по Самарской области было организовано проведение видеоурока на ту же тему для учащихся 5-7 классов пяти самарских школ.
При подготовке к летним каникулам в мае 2016 года в образовательных организациях области были проведены специальные классные часы и родительские собрания, посвященные вопросам безопасности детей при работе в сети Интернет.
По итогам заседания межведомственной комиссии департаменту молодежной политики Самарской области поручено изучить возможность создания волонтерского движения, направленного на повышение безопасности Интернета для несовершеннолетних, министерству образования и науки Самарской области - рассмотреть вопрос развития служб примирения в образовательных учреждениях региона.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.