В Самарской области создадут школьные службы примирения для решения проблем подростков

В четверг, 2 февраля, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Самарской области.

Члены комиссии рассмотрели вопрос о мерах, принимаемых субъектами системы профилактики, специально уполномоченными органами по профилактике деструктивного поведения среди несовершеннолетних.

По словам директора ГБУ СО "Областной центр социальной помощи семье и детям" Ольги Кульковой, с 2016 г. профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних является отдельным направлением деятельности специалистов учреждений службы семьи Самарской области.

В полном объеме реализуется алгоритм предоставления социальных и психологических услуг детям, имеющим склонность к подобному поведению, детям, уцелевшим после попытки лишить себя жизни, и членам их семей.

Большое внимание уделяется превентивным мерам. За 2016 год проведены консультации для членов 39 семей. После первичной консультации трое детей были направлены к психиатру для установления диагноза и получения медицинской помощи.

В этом году, по словам Ольги Кульковой, будет проходить обучение телефонных консультантов детского телефона доверия, работающего под единым общероссийским номером. Анализ обращаемости на детский телефон доверия в 2016 г. показал, что за год по данной тематике зафиксировано 44 звонка (в 2014 г. - 35, в 2015 г. - 36). Все ситуации отработаны с позитивной динамикой.

Специалисты отмечают, что все чаще определяющим фактором для тех или иных действий несовершеннолетних служит информация из Интернета. В этой сфере также проводится профилактическая работа.

Так, с февраля по май 2016 года в 34 школах г.о. Самара сотрудниками некоммерческого партнерства "Центр Независимых Экспертиз Средств Информационных Технологий" были проведены беседы с учащимися на тему безопасности в сети Интернет.

В 2016/2017 учебном году реализация проекта продолжена. В апреле прошлого года представителями министерства образования и науки Самарской области совместно с ГУ МВД России по Самарской области было организовано проведение видеоурока на ту же тему для учащихся 5-7 классов пяти самарских школ.

При подготовке к летним каникулам в мае 2016 года в образовательных организациях области были проведены специальные классные часы и родительские собрания, посвященные вопросам безопасности детей при работе в сети Интернет.

По итогам заседания межведомственной комиссии департаменту молодежной политики Самарской области поручено изучить возможность создания волонтерского движения, направленного на повышение безопасности Интернета для несовершеннолетних, министерству образования и науки Самарской области - рассмотреть вопрос развития служб примирения в образовательных учреждениях региона.