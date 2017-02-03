Дома у молодой жительницы Отрадного нашли 108 свертков с "синтетикой"

В Отрадном 20-летнюю девушку задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее правоохранители получили информацию, что девушка может быть причастна к сбыту запрещенных веществ. Ее задержали у дома на ул. Ленина и изъяли пакет с подозрительным веществом, мобильный телефон и банковскую карту. Дома у нее нашли еще 108 свертков, в которых, как показала экспертиза, было в общей сложности 56,11 г синтетических наркотиков. Кроме того, в квартире обнаружились электронные весы, пластиковые пакеты, три банковские карты, связка магнитных ключей, упаковочный материал и мобильник.
По версии полиции, девушка собиралась сбыть "синтетику". По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
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