Дома у молодой жительницы Отрадного нашли 108 свертков с "синтетикой"

В Отрадном 20-летнюю девушку задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранители получили информацию, что девушка может быть причастна к сбыту запрещенных веществ. Ее задержали у дома на ул. Ленина и изъяли пакет с подозрительным веществом, мобильный телефон и банковскую карту. Дома у нее нашли еще 108 свертков, в которых, как показала экспертиза, было в общей сложности 56,11 г синтетических наркотиков. Кроме того, в квартире обнаружились электронные весы, пластиковые пакеты, три банковские карты, связка магнитных ключей, упаковочный материал и мобильник.

По версии полиции, девушка собиралась сбыть "синтетику". По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.