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Преступления Происшествия

Дома у молодой жительницы Отрадного нашли 108 свертков с "синтетикой"

ОТРАДНЫЙ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном 20-летнюю девушку задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

Ранее правоохранители получили информацию, что девушка может быть причастна к сбыту запрещенных веществ. Ее задержали у дома на ул. Ленина и изъяли пакет с подозрительным веществом, мобильный телефон и банковскую карту. Дома у нее нашли еще 108 свертков, в которых, как показала экспертиза, было в общей сложности 56,11 г синтетических наркотиков. Кроме того, в квартире обнаружились электронные весы, пластиковые пакеты, три банковские карты, связка магнитных ключей, упаковочный материал и мобильник.

По версии полиции, девушка собиралась сбыть "синтетику". По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.

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Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))

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по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав

Валентин Иванов 01 февраля 2017 12:12 В Самаре по подозрению в избиении полицейского задержан известный пользователь соцсетей Андрей Арзаматов

Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.

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Почему то не удивлен. И где контроль?

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Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru

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