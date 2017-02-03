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Футбол Спорт

Дмитрий Шляхтин: "Клуб задумался о смене Франка Веркотерена еще в марте"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин сообщил, что руководство клуба "Крылья Советов" задумалось о смене Франка Веркотерена еще в марте прошлого года, и летом самарцы даже имели договоренность с одним из специалистов, пишет tass.ru.

"Откровенно говоря, мы бы сделали это (сменили тренера) гораздо раньше: еще в марте почувствовали риски дальнейшего пребывания Веркотерена во главе команды. У нас была договоренность с другим человеком, и он должен был прийти по окончании прошлого сезона. Но были определенные политические моменты, по которым мы сделать это не смогли", - сказал он.

Пока Шляхтин не стал оценивать работу Скрипченко. "Слишком рано оценивать, как минимум это можно будет сделать по окончании сезона. Вторая половина также покажет, готовы ли мы с ним продлевать отношения на следующий сезон. Конечно, атакующий футбол (который стала показывать команда с приходом Скрипченко) зрелищнее, интереснее, ярче, и этому, в первую очередь, способствовали игроки, которые смогли его реализовать", - заявил он.

Кроме того, собеседник агентства пояснил ситуацию с возвращением форварда Джерри Мбакогу в "Карпи": Мбакогу не смог оправдать доверия из-за слабого характера. "Мы отправили Мбакогу, он не оправдал ожиданий: постоянно болеет, то есть не боец, откровенно говоря. У нас была опция о досрочном расторжении. Более того, мы сэкономили приличную сумму на зарплате", - объяснил он.

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