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В 2016 году самарцы чаще всего обращались в Роспотребнадзор по вопросам оказания ЖКУ

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 году в управление Роспотребнадзора по Самарской области поступило 12561 обращение, из них по вопросам защиты прав потребителей - 5290 обращений, что составило 42%.

В 2015 году удельный вес потребительских обращений составил 34% (4615) от общего количества поступивших обращений (13424).

Структура обращений потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменилась. Если в 2015 году основное количество обращений приходилось на сферу розничной торговли - 55% (2523), то в 2016 году наибольший удельный вес обращений приходился на сферу различного вида услуг, доля которых составила 59% (3129).

Стабильно высоким остается количество обращений по вопросам оказания услуг:
жилищно-коммунальных: в 2016 г. - 881 (16,6%); в 2015 г. - 267 (5,7%);
финансовых: в 2016 г. - 517 (9,7%); в 2015 г. - 638 (13,8%);
связи: в 2016 г. - 384 (7,2%); в 2015 г. - 221 (4,7%);
бытовых: в 2016 г. - 315 (5,9%); в 2015 г. - 341 (7,3%);
медицинских: в 2016 г. - 143 (2,7%); в 2015 г. - 57 (1,2%).

В 2016 году по вопросам защиты прав потребителей было рассмотрено 5290 обращений, из которых в 58% случаев заявителям были даны необходимые разъяснения. 30% обращений направлено на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

626 (12%) обращений стали основаниями для проведения административных расследований и внеплановых проверок. По нарушениям, выявленным в ходе проверок и административных расследований, составлено 535 протоколов об административных правонарушениях.

В числе основных причин, послуживших для обращения граждан, остаются продажа товаров с недостатками, предоставление услуг ненадлежащего качества, а также непредставление информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях), продавцах, нарушение сроков исполнения услуг.

Так, например, в адрес управления поступают многочисленные обращения граждан на действия компаний, оказывающих косметологические услуги ("ГОЛДА", "ПЛАНЕТА СПА", "АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ", "ПЛАНЕТА КРАСОТЫ"). Согласившись на посещение бесплатной презентации косметики или бесплатной процедуры косметической услуги, предлагаемых неоднократно при телефонном разговоре, потребители выходят из салона с подписанным кредитным договором на покупку косметических товаров или договором на оказание услуг на значительную сумму.

Позже, ознакомившись с подписанными документами и осознав ответственность, потребитель решает вернуть косметику салону и расторгнуть заключенный договор. Однако, по закону, парфюмерно-косметические товары надлежащего качества обмену или возврату не подлежат.

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