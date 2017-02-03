В пятницу, 3 февраля, в Самарской области с рабочим визитом находится министр транспорта РФ Максим Соколов. Руководитель федерального минтранса и губернатор Николай Меркушкин провели совещание по реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Николай Меркушкин: "В 2017 в регионе будет проведен огромный объем дорожных работ - на 23 млрд рублей"

В совещании приняли участие министры областного правительства, главы муниципалитетов губернии, представители федеральных органов власти.

Напомним, премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам на развитие транспортной системы в рамках реализации этой программы 30 млрд рублей, субсидии получат 34 субъекта РФ. Наибольшее количество средств - 1,837 млрд рублей - будет направлено в Самарскую область.

"Летом прошлого года на строительной площадке Фрунзенского моста мы обсуждали проект этой программы, сейчас проект уже обрел и реальное наполнение, и финансовое содержание. Вообще, все проекты, которые обкатываются в Самарской области, в итоге обретают свое логическое завершение в масштабах страны", - открывая совещание, заметил Максим Соколов и выразил благодарность Николаю Меркушкину за проделанную подготовительную работу.

Министр добавил, что в Самарской области общая протяженность дорожной сети составляет 2,5 тыс. км. К концу 2017 года в нормативное состояние должно быть приведено 48,4% дорог, к концу 2018 - 54%.

Общий объем финансирования первого этапа программы планируется в объеме 7,44 млрд руб. - в 2017 г. 4,12 млрд руб. и 3,33 млрд руб. в 2018 г. - на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов (2017 г. - 1,838 млрд руб. федеральный бюджет и 2,2 млрд руб. региональный бюджет; 2018 г. - 1,56 млрд руб. и 1,8 млрд руб., соответственно).

Средства из федерального бюджета поступят в Самарскую область в первом квартале этого года, а до 31 марта должны быть проведены все торги по определению подрядчиков работ. До 10 февраля должно быть проведено общественное обсуждение проектов.

"Участие общественности - один из важнейших аспектов реализации этого проекта. Жители Самарской области могут реагировать и высказывать свои предложения и замечания", - сказал министр.

Как пояснил Максим Соколов, выделение больших средств на текущий год вызвано необходимостью проведения работ по подготовке Самары и области к чемпионату мира по футболу. Также, по словам министра, дополнительно в рамках подготовки к ЧМ Самаре выделяется на приведение в порядок дорог 200 млн рублей.

"Мы внимательно будем следить, как регионы станут реализовывать эту программу. В случае, если плановые показатели в том или ином субъекте выполняться не будут, остатки неиспользованных ими средств перераспределим в пользу более успешных регионов", - подчеркнул Максим Соколов.

Руководитель федерального минтранса обратил особое внимание, что все подрядчики должны будут взять на себя гарантийные обязательства после выполнения работ. Кроме того, должна быть выполнена синхронизация сроков ремонта между дорожными и коммунальными службам. "Нельзя допустить, чтобы на только что отремонтированном участке дороги коммунальные службы начали менять коммуникации", - напомнил Максим Соколов.

Николай Меркушкин напомнил, что летом в Самарскую область в рамках пилотного проекта обсуждаемой программы было направлено 650 млн руб., и во второй половине года удалось многое сделать.

"Уже в 2016 г. эта сумма была заметна и для Самары, и для Тольятти. Сумма на 2017 год почти в три раза больше, понятно, что в итоге эффект будет значительно выше. Кроме того, мы знаем, какую сумму получим в 2018 г., и можем уже сейчас на нее ориентироваться", - сказал губернатор.

Глава региона добавил, что в областной бюджет уже были внесены все необходимые изменения, касающиеся предоставления 1,8 млрд рублей, также учтены и суммы, выделяемые регионом на условиях софинансирования.

"Мы рассчитываем, что в 2017 году сумма финансирования дорожного строительства в регионе не сократится и даже вырастет по сравнению с 2016 годом", - подчеркнул Николай Меркушкин.

Руководитель области отметил, что со всеми подрядчиками в обязательном порядке заключаются гарантийные соглашения. К примеру, региональный минтранс в этом году не принял выполненные работы по собственным программам в Тольятти на сумму 130 млн рублей, а три года назад недобросовестных подрядчиков обязали переделывать свою работу в объеме 1,1 млрд рублей.

"Сейчас мы будем еще жестче подходить к оценке качества дорожных работ. Если мы не будем делать все в соответствии с самыми современными технологиями, мы решить окончательно дорожную проблему не сможем", - подчеркнул Николай Меркушкин.

Губернатор добавил, что в 2017 году в Самарской области будет выполнен огромный объем работы. "Вместе с федеральными дорогами в этом году на территории Самарской области в рамках реконструкции и ремонта дорожной сети будет выполнено работ на 22-23 млрд рублей. Это существенно должно улучшить ситуацию", - сказал Николай Меркушкин.

Глава региона сообщил, что, помимо основных дорог, большая работа в этом году будет проделана по ремонту дворов, внутриквартальных проездов в Самаре. На эти цели из областного бюджета выделяется в общей сложности порядка 1 млрд рублей.

Стоит в этом году и задача максимально привести в порядок фасады, причем не только на гостевых маршрутах чемпионата мира по футболу. "Уверен, что к концу 2017 г. мы существенно изменим и состояние дорог, и внешнее состояние города", - сказал губернатор.

Глава региона добавил, что помощь власти в благоустройстве Самары будут оказывать и общественные советы как микрорайонов областного центра, так и конкретных домов.

В завершение Николай Меркушкин выразил благодарность Максиму Соколову за ту работу, которую федеральное ведомство проводит на Самарской земле.

"Николай Иванович, спасибо вам за личный контроль за реализацией наших совместных проектов. Очень важно на всех уровнях обеспечить выполнение задач, поставленных президентом России", - сказал Максим Соколов.