Под Тольятти прошел 13-й фестиваль Snow Dogs

С 27 по 29 января гостиничный комплекс "Ранчо" в селе Нижнее Санчелеево превратился в настоящий музей самых необычных кастомов в России. Корреспондент Волга Ньюс, побывавший на фестивале Snow Dogs, расскажет о том, как торжество инженерной мысли заставляет байкеров всего мира ежегодно собираться в Самарской области.

На въезде нас встретила укутанная во все теплое и раскрасневшаяся от мороза девушка, взимавшая экосбор и раздававшая браслеты гостям фестиваля. За воротами "Ранчо" сначала показалось пустынно, но уже через несколько метров мы увидели первую команду байкеров, выгружающую из прицепа унимото - по виду явно бывший спортивный мотоцикл. Дальше - больше: кто-то демонстрирует унимото на гусеничном ходу, кто-то пытается завести транспорт на реактивном двигателе, прожигая лед, третьи осматривают агрегат с печной трубой, работающий на углях, а четвертые любуются на аэроунимото - с деревянными крыльями, к которым прикреплены небольшие пропеллеры...

Кстати, в этом году впервые на соревнованиях были представлены два аэроунимото (унимото с аэродинамической тягой). Участники из села Валы Самарской области собрали болид с огромным пропеллером за пару дней. И пусть пока заезд на аэроунимото осуществлялся вне класса, но то ли еще будет!

По традиции, в рамках 13-го зимнего слета Snow Dogs прошел уже Шестой чемпионат мира по унимото. Одним из условий для участия в гонках было наличие транспорта, созданного собственными руками. На мотослет приехали байкеры со всей страны и из-за рубежа - чтобы себя показать и технику испытать. Или наоборот: ведь за самый необычный дизайн унимото или за самый дальний пробег на мотоцикле до места проведения слета тоже можно получить приз.

Один из участников проехал 2050 км на мопеде-одиночке объемом двигателя 50 кубических сантиметров, чтобы попасть на фестиваль. Притом что в Самарской области на момент проведения слета байкеров температура воздуха колебалась от -15 до -20. Правда, самым дальним все же оказался экипаж мотоцикла из Белгорода, который проехал своим ходом 2150 километров.

"Snow Dogs - это традиционное мероприятие, сегодня мы проводим уже тринадцатый фестиваль, - рассказывает организатор Дмитрий Горбунов (в народе - просто Гор). - Большинство людей, которые приезжают к нам, уже хорошо знают друг друга - от Санкт-Петербурга и до Омска. Для Самарской области очень важно, чтобы была такая точка, о которой бы все знали, куда можно было бы приехать из любого уголка страны и даже мира. В этом году к нам уже традиционно приехали участники из Германии, впервые на Snow Dogs оказались байкеры из Польши, которые привезли два серьезных аппарата в большом классе. Посмотрим, как они составят конкуренцию нашему чемпиону из Челябинска Роману Колпакову, время заезда которого зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. В Европе нас уже воспринимают серьезно, соревнования выходят на новый уровень. Нам очень понравилось новое место "Ранчо" - организаторы специально залили нам лед для соревнований. Также очень благодарен Тольяттинскому государственному университету, в частности, Николаю Соломатину, который возглавляет комиссию, отслеживающую техническое состояние мототранспорта и его допуск к тому или иному классу".

Всего в гонках участвовали 35 байкеров, среди которых оказались также гонщики из Германии, Польши и Эстонии. Поддержать отчаянных экстремалов приехало порядка 950 человек. В соревнованиях показаны четыре унимото с электродвигателем и два аэроунимото.

Наконец, настало время объявить результаты. Андрей Орлов из села Валы домчал до финиша свое унимото с огромным пропеллером за 6:56 секунд, в то время как второй участник на аэромото - Алексей Ильдутов - проехал расстояние за 12:62 секунд. Зато он занял первое место по классу "электро" с лучшим временем 5:33 секунды. Единственная в этом году "ракета" проехала необходимое расстояние за 8:73 секунды.

Москвич Сергей Киршев быстрее всех доехал до финиша на унимото в классе D (0-199cc). Первое место в классе С (200-399сс) занял Сергей Скороходов из Нижнего Тагила, а Петр Соргин из Челябинска добрался до финиша на технике класса В (400-749сс) за 2:18 секунд, показав при этом лучшее время, чем участники класса А (750cc-неограниченно).

На высококубатурной технике чемпионский титул по-прежнему остался у Романа Колтакова. Он показал лучшее время - 2:35 секунд. Второе место занял Сергей Шибаршов из Тольятти, третье - эстонец Jurgen Roop и на четвертом оказался новичок на соревнованиях - Bartos Jastrsebski из Польши.