Под Тольятти прошел 13-й фестиваль Snow Dogs

С 27 по 29 января гостиничный комплекс "Ранчо" в селе Нижнее Санчелеево превратился в настоящий музей самых необычных кастомов в России. Корреспондент Волга Ньюс, побывавший на фестивале Snow Dogs, расскажет о том, как торжество инженерной мысли заставляет байкеров всего мира ежегодно собираться в Самарской области.
На въезде нас встретила укутанная во все теплое и раскрасневшаяся от мороза девушка, взимавшая экосбор и раздававшая браслеты гостям фестиваля. За воротами "Ранчо" сначала показалось пустынно, но уже через несколько метров мы увидели первую команду байкеров, выгружающую из прицепа унимото - по виду явно бывший спортивный мотоцикл. Дальше - больше: кто-то демонстрирует унимото на гусеничном ходу, кто-то пытается завести транспорт на реактивном двигателе, прожигая лед, третьи осматривают агрегат с печной трубой, работающий на углях, а четвертые любуются на аэроунимото - с деревянными крыльями, к которым прикреплены небольшие пропеллеры...
Кстати, в этом году впервые на соревнованиях были представлены два аэроунимото (унимото с аэродинамической тягой). Участники из села Валы Самарской области собрали болид с огромным пропеллером за пару дней. И пусть пока заезд на аэроунимото осуществлялся вне класса, но то ли еще будет!
По традиции, в рамках 13-го зимнего слета Snow Dogs прошел уже Шестой чемпионат мира по унимото. Одним из условий для участия в гонках было наличие транспорта, созданного собственными руками. На мотослет приехали байкеры со всей страны и из-за рубежа - чтобы себя показать и технику испытать. Или наоборот: ведь за самый необычный дизайн унимото или за самый дальний пробег на мотоцикле до места проведения слета тоже можно получить приз.
Один из участников проехал 2050 км на мопеде-одиночке объемом двигателя 50 кубических сантиметров, чтобы попасть на фестиваль. Притом что в Самарской области на момент проведения слета байкеров температура воздуха колебалась от -15 до -20. Правда, самым дальним все же оказался экипаж мотоцикла из Белгорода, который проехал своим ходом 2150 километров.
"Snow Dogs - это традиционное мероприятие, сегодня мы проводим уже тринадцатый фестиваль, - рассказывает организатор Дмитрий Горбунов (в народе - просто Гор). - Большинство людей, которые приезжают к нам, уже хорошо знают друг друга - от Санкт-Петербурга и до Омска. Для Самарской области очень важно, чтобы была такая точка, о которой бы все знали, куда можно было бы приехать из любого уголка страны и даже мира. В этом году к нам уже традиционно приехали участники из Германии, впервые на Snow Dogs оказались байкеры из Польши, которые привезли два серьезных аппарата в большом классе. Посмотрим, как они составят конкуренцию нашему чемпиону из Челябинска Роману Колпакову, время заезда которого зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. В Европе нас уже воспринимают серьезно, соревнования выходят на новый уровень. Нам очень понравилось новое место "Ранчо" - организаторы специально залили нам лед для соревнований. Также очень благодарен Тольяттинскому государственному университету, в частности, Николаю Соломатину, который возглавляет комиссию, отслеживающую техническое состояние мототранспорта и его допуск к тому или иному классу".
Всего в гонках участвовали 35 байкеров, среди которых оказались также гонщики из Германии, Польши и Эстонии. Поддержать отчаянных экстремалов приехало порядка 950 человек. В соревнованиях показаны четыре унимото с электродвигателем и два аэроунимото.
Наконец, настало время объявить результаты. Андрей Орлов из села Валы домчал до финиша свое унимото с огромным пропеллером за 6:56 секунд, в то время как второй участник на аэромото - Алексей Ильдутов - проехал расстояние за 12:62 секунд. Зато он занял первое место по классу "электро" с лучшим временем 5:33 секунды. Единственная в этом году "ракета" проехала необходимое расстояние за 8:73 секунды.
Москвич Сергей Киршев быстрее всех доехал до финиша на унимото в классе D (0-199cc). Первое место в классе С (200-399сс) занял Сергей Скороходов из Нижнего Тагила, а Петр Соргин из Челябинска добрался до финиша на технике класса В (400-749сс) за 2:18 секунд, показав при этом лучшее время, чем участники класса А (750cc-неограниченно).
На высококубатурной технике чемпионский титул по-прежнему остался у Романа Колтакова. Он показал лучшее время - 2:35 секунд. Второе место занял Сергей Шибаршов из Тольятти, третье - эстонец Jurgen Roop и на четвертом оказался новичок на соревнованиях - Bartos Jastrsebski из Польши.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.